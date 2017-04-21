安撫、聆聽、詳查 捷警助失智女回家...

2017-04-21 12:58

〔記者黃建華／高雄報導〕一名失智女子，昨在高雄捷運凹子底站喃喃自語，站務人員通報捷運警察，女子始終無法說出住所及家人，身上又無證件，捷運警察程清山後來發現陳女身上有一支無sim卡的行動電話，從電話內先前的聯絡電話逐一撥打，並運用M-Police警用電腦之「人臉辨識系統」查比對，終確認其為38歲的陳姓女子，住三民區，警方並派巡邏車護送其回家，讓陳母感激不已。

捷運警察隊指出，警方在確認陳女身分後隨即打電話與其母親取得聯繫；惟陳母向程員告知，因家中帶有兩名幼兒不方便前往將陳女帶回，程員考量陳母難處，於是以巡邏車將陳女載送返回家中。

據陳母表示，陳女於4年前罹患失智症狀，平日都留在家裡，當日不知何故外出到捷運站，對於員警協助將陳女尋回並送返家中之善行深表感謝。

程員除請陳母要適度注意陳女動向之外，也建議於陳女身上衣物留下聯繫方式，以防止爾後再有類似情況發生時，得以順利聯繫到家人。