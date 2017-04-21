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真的夾娃娃了 2歲男童誤闖夾娃娃機受困

2017-04-21  12:57

〔記者吳仁捷／新北報導〕夾娃娃機內有小孩？新北市樹林驚傳一名2歲男童受困夾娃娃機內，男童家屬在市場忙於做生意，潘姓男童被大型夾娃娃機裡的玩偶吸引，逕自從取物口爬入內受困，消防單位到場通知業者到場開鎖，才結束這場驚魂記；雖然家屬說沒有發生過，但警方仍轉報社會局，瞭解家長有無照顧疏失。

這場小孩受困夾娃娃機的驚魂記發生在今天上午11時48分，樹林區太元街、國凱街路口一處夾娃娃機，消防人員表示，受困男童的爸媽在附近市場做生意，男童當時在娃娃機附近玩耍，疑似因為一時興起想拿娃娃機內的維尼熊，獨自從長寬約30公分的夾娃娃機取物口爬入結果受困，到場後發現強行破壞恐傷及男童，趕緊聯繫業者開鎖，這場男童受困夾娃娃機驚魂記幸運在10分鐘內化解。

男童爸媽見男童受困，焦急之際，不斷向消防、警方說「以前沒有這樣子過啊」，但警方告誡家長，沒有顧好小孩，很容易發生危險，家長則不斷道歉

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  • 新北市樹林一名男童爬入大型夾娃娃機受困，消防員到場，通知業者開鎖才結束虛驚。（民眾提供，記者吳仁捷翻攝）

    新北市樹林一名男童爬入大型夾娃娃機受困，消防員到場，通知業者開鎖才結束虛驚。（民眾提供，記者吳仁捷翻攝）

  • 新北市樹林一名男童爬入大型夾娃娃機受困，消防員到場，通知業者開鎖化解虛驚。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市樹林一名男童爬入大型夾娃娃機受困，消防員到場，通知業者開鎖化解虛驚。（記者吳仁捷翻攝）

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