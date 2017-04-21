立院三讀 羈押審查程序被告律師可閱卷

2017-04-21 12:44

〔記者曾韋禎／台北報導〕司法院大法官會議在去年4月29日作出釋字第737號解釋，認為「刑事訴訟法」限制羈押程序中的律師及被告閱卷權違憲。立法院會今三讀通過「刑事訴訟法部分條文修正草案」，未來被告律師能在偵查中的羈押審查程序，檢閱相關卷宗，但不得予以公開。

前台北市議員賴素如涉收賄而遭押146天，律師要求閱卷被拒，賴素如因此聲請釋憲。釋字737號認定，「刑事訴訟法」相關限制違憲，牴觸憲法的人身自由和訴訟權意旨，要求司法院應於1年內修正。由於現行法令的相關規範將於4月28日失效，雖司法院刑事廳已及早推動修法，但因院、檢難有共識，研議甚久，立法院司委會在密集審查下，終趕於4月12日完成審查，並於今日的院會完成三讀。

三讀通過條文新增羈押強制辯護與閱卷機制。若無辯護人之被告遭到檢方聲押，法官應指定公設辯護人或律師為其辯護，且給予4個小時的等候時間；若被告遭檢方聲押，其律師得申請閱卷，但不得公開所獲知的證據資料。若檢方有足夠事實認定，部分卷證遭閱後，將有滅證、串證、變造或危及偵查目的、他人生命、身體之虞者，可先行分卷，限制被告律師查閱；但限閱之卷證，就不得作為羈押審查之依據。

針對偵查階段的強制辯護，法務部次長陳明堂表示，會在9月前提出修正草案。但對於偵查中的閱卷權，陳明堂強調，此已違反偵查不公開，將影響偵查效能，還會妨害到被害人、第三者，法務部會在10月對此提出專案報告。