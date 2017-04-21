民間戒毒好辛苦 有望獲得政府奧援
〔記者吳政峰／台北報導〕基隆地方法院調查保護室主任調查保護官王以凡20日參加司法改革國是會議，提案建議相關主管機關能將民間戒毒機構納入管理、監督與評鑑，並編列預算補助，以鼓勵民間參與，獲得與會委員同意並通過，財政困窘的民間戒毒機構可望獲得奧援。
王以凡指出，為協助成癮者重建社會鏈，勢必須要先透過戒癮機構的安置，助其戒除毒癮，再予重新生活安置及轉換環境之協助，但因民眾對毒癮者排斥，政府對戒癮機構補助亦不足，以致戒癮機構數量有限。
幸好民間專業者及有心人士仍願投注力量，於各地分設有提供毒癮者生活安置及戒癮輔導機構（例如走專業路線的茄荖山莊，宗教福音戒毒路線的晨曦會、主愛之家及趕路的雁等），但在法規不備情況下，上開機構均無適用法規得申請立案，政府部門亦無法將其納入管理。
王以凡建議，相關主管機關研擬藥癮者中途之家（或社會復健之家）設置法制化事宜，以能將提供藥癮者生活安置及戒癮輔導機構納入管理、監督與評鑑，政府另應編列預算補助上開機構，以達鼓勵民間參與之目的。
與會委員認為提案有必要性，議決通過「建請主管機關（衛生福利部、法務部等）鼓勵民間設置成癮者多元處遇機構，並寬列預算補助上開機構，以達鼓勵民間參與，並應建立補助、輔導之機制。」
主辦戒毒機構「向上學院」的更生保護會基隆分會主任蔡宜芳指出，民間戒毒團體經費捉襟見肘，多為自行募款或宗教教友捐助，有的則利用地檢署的緩起訴處分金，非常辛苦，若能獲得政府挹注，除可解決經濟上的燃眉之急，也可透過輔導，提升戒毒成效。
現行針對藥癮者提供住宿服務的民間機構，按內容大略區分為「生活安置」及「精神醫療」服務兩類，生活安置型機構（團體）數量較多，例如花蓮主愛之家、屏東沐恩之家、全省各地的晨曦會、愛滋快樂聯盟、嘉義蛻變驛站、宜蘭渡安居等；提供精神醫療戒癮服務機構較少，目前僅有南投茄荖山莊。
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