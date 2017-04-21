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民間戒毒好辛苦 有望獲得政府奧援

2017-04-21  12:14

〔記者吳政峰／台北報導〕基隆地方法院調查保護室主任調查保護官王以凡20日參加司法改革國是會議，提案建議相關主管機關能將民間戒毒機構納入管理、監督與評鑑，並編列預算補助，以鼓勵民間參與，獲得與會委員同意並通過，財政困窘的民間戒毒機構可望獲得奧援。

王以凡指出，為協助成癮者重建社會鏈，勢必須要先透過戒癮機構的安置，助其戒除毒癮，再予重新生活安置及轉換環境之協助，但因民眾對毒癮者排斥，政府對戒癮機構補助亦不足，以致戒癮機構數量有限。

幸好民間專業者及有心人士仍願投注力量，於各地分設有提供毒癮者生活安置及戒癮輔導機構（例如走專業路線的茄荖山莊，宗教福音戒毒路線的晨曦會、主愛之家及趕路的雁等），但在法規不備情況下，上開機構均無適用法規得申請立案，政府部門亦無法將其納入管理。

王以凡建議，相關主管機關研擬藥癮者中途之家（或社會復健之家）設置法制化事宜，以能將提供藥癮者生活安置及戒癮輔導機構納入管理、監督與評鑑，政府另應編列預算補助上開機構，以達鼓勵民間參與之目的。

與會委員認為提案有必要性，議決通過「建請主管機關（衛生福利部、法務部等）鼓勵民間設置成癮者多元處遇機構，並寬列預算補助上開機構，以達鼓勵民間參與，並應建立補助、輔導之機制。」

主辦戒毒機構「向上學院」的更生保護會基隆分會主任蔡宜芳指出，民間戒毒團體經費捉襟見肘，多為自行募款或宗教教友捐助，有的則利用地檢署的緩起訴處分金，非常辛苦，若能獲得政府挹注，除可解決經濟上的燃眉之急，也可透過輔導，提升戒毒成效。

現行針對藥癮者提供住宿服務的民間機構，按內容大略區分為「生活安置」及「精神醫療」服務兩類，生活安置型機構（團體）數量較多，例如花蓮主愛之家、屏東沐恩之家、全省各地的晨曦會、愛滋快樂聯盟、嘉義蛻變驛站、宜蘭渡安居等；提供精神醫療戒癮服務機構較少，目前僅有南投茄荖山莊。

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  • 基隆地方法院調查保護室主任調查保護官王以凡提案補助民間戒毒團體。（圖擷取自YouTube）

    基隆地方法院調查保護室主任調查保護官王以凡提案補助民間戒毒團體。（圖擷取自YouTube）

  • 基隆地方法院。（記者吳政峰攝）

    基隆地方法院。（記者吳政峰攝）

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