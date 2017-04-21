畫技比戰技強！少校軍官偽造體能成績單緩起訴
2017-04-21 12:02
〔記者黃建華／高雄報導〕這個少校軍官「畫技」真的比戰技強！
蘇姓現役少校軍官（40歲）為了升遷中校，竟異想天開以電腦掃描機掃描複製他人體能鑑測成績單，再以「小畫家」軟體列印製作偽造成他通過成功嶺陸軍體能鑑測站合格成績單，還以縫紉針沾印泥描繪偽造鑑測官與鑑測站主任職名章，涉嫌觸犯偽造特種文書罪，不過，高雄地檢署近日偵結，認為蘇姓少校犯後態度良好，坦承犯行，諭知他緩起訴1年，需繳交公庫2萬元。
檢方調查指出，在高雄某單位擔任人事官的蘇姓少校，為求升遷中校，竟在104年8月15日晚間於服務單位辦公室內用電腦掃描機掃描複製他人的體能鑑測成績單，再以「小畫家」軟體列印製作偽造成他通過成功嶺陸軍體能鑑測站合格成績單，還以縫紉針沾印泥描繪偽造鑑測官與鑑測站主任職名章，足生國軍體能鑑測管理公平性。
案經陸軍司令部保防安全組接獲檢舉，通知官校保防室調查始知上情，通報憲兵指揮部高雄憲兵隊偵辦後函送雄檢。
蘇姓少校在檢方偵查時坦承犯行，檢方認為其犯後態度良好，認以「緩起訴」較適當，以勵自新。不過，這起軍官拚升遷，「畫技」比體能戰技強的軍紀醜聞傳開，成為知情者茶餘飯後笑談。
據了解，國軍三項基本體能，包括：2分鐘仰臥起坐、2分鐘伏地挺身與3000公尺徒手跑的鑑測合格標準。但去年各年齡層各項鑑測標準，都向下調修，其中，對50歲以上的男女官兵「受惠」最多，如伏地挺身原本要33次，新版只要18次就合格，仰臥起坐合格標準也降低約3分之1，跑步合格時間平均約下修1分鐘到1分鐘30秒左右。
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