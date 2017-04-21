為毒就是狂！男用3千元假鈔騙走1萬多元刮刮樂
2017-04-21 11:53
〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣22歲吳姓男子，昨天前往苗栗市一家彩券行，他挑選了面額300元的45張刮刮樂後，竟丟了3張千元玩具鈔票，拔腿衝出店外騎車落跑。警方循線於昨晚將他查獲，吳男坦承因缺錢吸食毒品，才玩具假鈔來詐騙商家；警方另在吳男住家查獲安非他命吸食器，訊後今天依詐欺、毒品罪嫌將他送辦。
苗栗警分局昨天上午接獲彩券行報案，指遭一名男子持玩具假鈔，詐騙面額300元的刮刮樂彩券45張。
警方調閱彩券行內監視器影像，發現男子頭戴安全帽，身穿黑色短袖、藍色牛仔褲，進入彩券行後，向店員表示要購買刮刮樂，要店員拿出供他挑選。
男子站在櫃臺前，假裝挑選想要的刮刮樂，接著左手抽握一疊，右手伸入後褲袋掏錢；但不料，吳男在把「錢」丟向櫃臺同時，立即帶著手上的刮刮樂，拔腿往外衝，雖店員也追出去，但吳男跳上機車逃逸無蹤。
警方針對男子逃逸方向，調閱苗栗市中華、國華等路沿線監視錄影過濾比對，鎖定22歲的機車車主吳姓男子，於昨天晚間，在吳男住家附近，將他圍捕到案。警方在吳男的機車置物箱內，查獲騙得彩券38張及已用中獎彩券兌換的彩金3300元，吳男坦承犯行。
吳男供稱，他染有吸毒惡習，坦承因缺錢花用，所以才鋌而走險持玩具假鈔來詐騙商家；警方在吳男住處起獲毒品安非他命吸食器一組。警訊後，依詐欺及毒品罪嫌，將他送辦。
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