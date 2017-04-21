逞獸慾5分鐘 換來3年2月徒刑

2017-04-21 11:53

［記者楊政郡／台中報導］王姓男子去年5月騎機車在台中市豐原區中正路停紅綠燈，看一旁女騎士頗有姿色，開口搭訕要電話遭拒，竟尾隨女騎士到其住處旁，將女騎士強行拖到地上壓制，強行亂摸，女子穿安全褲脫不下來，以手指性侵得逞，約5分鐘怕被發現而未繼續，台中地院判3年2月徒刑。

判決書指出，20多歲王姓男子去年5月16日凌晨3時許，騎機車經豐原區中正路與成功路口，看到女騎士「曉君」（化名）正在停紅燈，上前搭訕並索取電話，但遭「曉君」拒絕，竟騎車一路尾隨「曉君」到她住處門口。

但此時王男性慾高漲，「曉君」下車後，王立即從正面抓住後強壓在地上，強行撫摸胸部，又將手伸進女子褲子，但「曉君」身穿安全褲而難以脫掉，王男竟隔著安全褲強行以手指插入女子生殖器，性交得逞，「曉君」雖有反抗、呼救，但頭部被壓制在地，摀住嘴巴，根本無法動彈，約3到5分鐘後，王怕時間拖長會被發現，就放棄而自行離開。

此案爆發後，王某坦承犯行，審酌王某雖無前科，但2次通知雙方和解，王某皆未到案，無從判斷王某有悔意，至今也未與被害人和解，判處3年2月徒刑。