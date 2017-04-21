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LINE群組罵人「豬生狗養貓帶大」 昔日高中同學被起訴

2017-04-21  11:55

〔記者林嘉東／基隆報導〕35歲朱姓男子與夏姓昔日高中同學不睦，竟在手機通訊軟體LINE的群組內，PO文「王八蛋去死一死」、「豬生狗養貓帶大」等文字侮辱夏。基隆地檢署認定，朱在有142人的LINE群組內，PO文貶損夏，依違反公然侮辱罪將他起訴。

起訴書指出，朱姓男子與夏姓男子為高中同學；畢業後，散居在基隆與台中兩地。

2人日前透過手機通訊軟體LINE連絡上，並先後加入「常士60期同學會」的群組。

2人在群組聊到退伍後生活近況時，朱PO文表示，有意回部隊重操舊業，卻遭夏質疑是因為出社會後，混不下去。

朱不滿被夏羞辱，於去年11月間在「常士60期同學會」的群組內，輸入「王八蛋去死一死」、「豬生狗養貓帶大」「廢物」等文字罵夏。

夏不滿被朱侮辱，在台中報案控告住在基隆的朱公然侮辱。

檢方調查時，朱否認在群組內PO文罵夏，但夏出示朱在群組的PO文，佐證他並非胡亂興訟。

檢方依夏提出朱在LINE「常士60期同學會」的PO文，認定朱的PO文貶損夏的人格與社會地位，依公然侮辱罪嫌將朱起訴。

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  • LINE群組罵人「豬生狗養貓帶大」，昔日高中同學被依公然侮辱罪起訴。（記者林嘉東攝）

    LINE群組罵人「豬生狗養貓帶大」，昔日高中同學被依公然侮辱罪起訴。（記者林嘉東攝）

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