銑床師傅賺外快 200萬精密機器竟拿來改槍
警方搜索時，呂嫌（圖右）顯得不知所措。（記者張瑞楨翻攝）
〔記者張瑞楨／台中報導〕200多萬元的CMC電腦精密銑床機，拿來改造槍械！台中市警局三分局偵查隊等單位，前天在一處修車修理廠破獲一處地下兵工廠，赫然發現呂姓銑床師傅，利用自己專業知識，再上網搜尋設計圖，用200多萬元的CMC銑床機改造槍械，品質比一般手工銑床機精密優良，並已經售出7把槍，全案依槍砲彈藥刀械管制條例法辦，檢方裁定10萬元交保。
台中市警察局第三分局去年9月間接獲線報，指綽號「阿助」的男子改造槍械販售，種類包括金牛座、貝瑞塔、克拉克、沙漠之鷹等，歷經半年的蒐證，三分局偵查隊與刑事警察局中部打擊犯罪中心偵查第六大隊第二隊，由台中地檢署檢察官指揮，前天（19日）搜索位於台中市大雅區的一處汽車修理廠，逮捕呂姓男子（40歲），查獲改造手槍1枝、道具槍1枝、CMC電腦鑽孔機台2台、手工鑽孔機2台、槍管10支、90mm子彈36發、手槍滑套1支、鑽頭2支、砂輪機1台等證物。
警方調查，高職畢業的呂嫌，從事銑床工近20年，多年前購買市價200多萬元的CMC銑床機（俗稱電腦銑床機、電腦精密銑床機），不過，他強調，當時購入CMC銑床機的動機，是用來加工製造一般成品，直到近年才用於改造槍械。
他說，自己原本經營小工廠，去年2月廠房因故被收回，他借用朋友的汽車修理廠一隅改槍，已經用每把2萬餘元至7萬元不等價格，賣出7把槍給2人，其中1人取槍後未給錢就死亡，另1人買6把，但他不知道此人身分。
呂嫌說，他有正當工作，改造槍械販售不是正業本職，而是兼差，他用模型槍與道具槍改造槍械，並上網搜尋改槍的知識，下載槍械設計圖，再把參數輸入電腦內，打造出槍管等零組件，警方也發現他改造的槍，比一般手工車床打造的槍械，更為精密細緻，全案依槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦，裁定10萬元交保候傳。
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標題：銑床師傅賺外快 200萬精密機器竟拿來改槍
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