| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 網拍空氣車 消保官：低價釣買家
 首頁 > 社會

縱火自家原因竟是這樣 父求情、兒輕判

2017-04-21  11:50

〔記者項程鎮／台北報導〕家住苗栗有毒品前科的劉姓男子，酒後竟對自家縱火，再叼著香菸走出家門，所幸鄰居及時發現報警滅火，未釀成人員傷亡，劉男聲稱，縱火理由是「很氣家人不信任我！」劉父不捨兒子出庭時戴手鐐腳銬，向法官求情，最高法院依縱火罪輕判4年確定。

判決指出，劉男和父親相處不睦，家人擔心他和壞朋友來往，常找人跟著他，引發劉男不滿，前年12月19日晚上8點多，劉男酒後抽取機車內的汽油，潑灑於自家一樓客廳沙發上，把點燃的香煙煙灰彈在沙發後離家，鄰居發現劉家煙霧瀰漫，連忙報警滅火。

庭訊時，劉男承認縱火並認錯，辯稱當時酒喝多了，才會放火燒家具，但不是要燒房子，他向法官抱怨「家人不信任我」，還「找人家跟我」，「也不告訴我怎麼才對」。

台中高分院考量劉男承認犯行，且劉父替他求情，加上他縱火只燒毀家具和燻黑牆壁，沒有造成其他災情，因此輕判4年，上訴後被最高法院駁回。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 因不滿家人不信任，家住苗栗的劉姓男子酒後縱火燒了自家沙發，父親求情下，遭最高法院判刑4年定讞。（資料照，記者楊國文攝）

    因不滿家人不信任，家住苗栗的劉姓男子酒後縱火燒了自家沙發，父親求情下，遭最高法院判刑4年定讞。（資料照，記者楊國文攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 縱火 縱火燒屋 酒後鬧事
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家糖醋魚
異國風✧泰式炸蝦餅
開胃✧泰式涼拌豬肉
如何加快貝類吐沙？
轉寄

標題：縱火自家原因竟是這樣 父求情、兒輕判


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月21日‧星期五‧丁酉年三月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.