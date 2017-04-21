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縱火自家原因竟是這樣 父求情、兒輕判
2017-04-21 11:50
〔記者項程鎮／台北報導〕家住苗栗有毒品前科的劉姓男子，酒後竟對自家縱火，再叼著香菸走出家門，所幸鄰居及時發現報警滅火，未釀成人員傷亡，劉男聲稱，縱火理由是「很氣家人不信任我！」劉父不捨兒子出庭時戴手鐐腳銬，向法官求情，最高法院依縱火罪輕判4年確定。
判決指出，劉男和父親相處不睦，家人擔心他和壞朋友來往，常找人跟著他，引發劉男不滿，前年12月19日晚上8點多，劉男酒後抽取機車內的汽油，潑灑於自家一樓客廳沙發上，把點燃的香煙煙灰彈在沙發後離家，鄰居發現劉家煙霧瀰漫，連忙報警滅火。
庭訊時，劉男承認縱火並認錯，辯稱當時酒喝多了，才會放火燒家具，但不是要燒房子，他向法官抱怨「家人不信任我」，還「找人家跟我」，「也不告訴我怎麼才對」。
台中高分院考量劉男承認犯行，且劉父替他求情，加上他縱火只燒毀家具和燻黑牆壁，沒有造成其他災情，因此輕判4年，上訴後被最高法院駁回。
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