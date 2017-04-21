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揹大行李袋一路滴不明液體... 警追查高鐵怪男

該男經過的地方有很像血跡的液體。（圖取自爆料公社）

2017-04-21  13:33

〔即時新聞／綜合報導〕網友爆料，昨晚深夜約12點，有名男子揹著一袋黑色行李袋和提著塑膠袋在高鐵台北站行走，他經過的地方留下像是血跡的液體，路過發現的民眾擔心很可能和命案有關，趕緊報警，不過鐵路警察並未找到該男，將調閱監視器，釐清男子行李袋與塑膠袋內的東西是什麼。

網友在爆料公社透露，深夜12點到高鐵台北站，遇到一位神情怪異的男子，他自言自語碎碎唸，身上揹黑色的行李袋、手提大型塑膠袋，塑膠袋內看起來很重很沉。網友原本以為是一般精神異常的男子，但後來發現該男經過的地方竟有很像血跡的液體。

網友試著順著疑似血跡走了一段路，但該男已走遠，他身上也沒有防身武器，也已有警察順著液體方向找人。

《三立新聞》報導，鐵路警察接獲民眾報案後，馬上派員前往查看，但沒有找到該名男子，將調閱監視器，釐清男子行李袋與塑膠袋內的東西是什麼。警方也找上處理清潔人員，認為黑色汁液應該是油漬，請民眾不要擔心。

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