通緝犯就是愛改槍！名片型手槍連警方都沒看過

2017-04-21 11:25

〔記者林嘉東／基隆報導〕男子鄭士群愛改槍，把玩具槍改成有殺傷力貝瑞塔等3把手槍難不倒他；他成功改造的片型手槍，一次可以裝填2顆子彈，還具有殺傷力，讓警方瞠目結舌；未料，鄭卻大言不慚說，「我就是愛改槍！」

31歲鄭士群因毒品案遭通緝，逃亡期間擁槍自重，行蹤遭基隆市警二分局偵查隊鎖定。

警方昨晚7時許，趁他返回莊姓友人住處時，在住處外將他逮捕。

警方隨即入內搜出，查獲改造9釐米貝瑞塔手槍等3把手槍，與一把名片型改造手槍、12顆子彈、改造槍枝工具與零組件。

此外，還在莊的隨身包內搜出新興梅片搖頭丸、安非他命等毒品。

鄭男供稱，他喜歡改造槍張，4把槍是他在玩具店購得後，改造槍管；經警方初步鑑定，鄭改造的槍枝均具有殺傷力，依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

莊男則被依違反毒品危害防制條例送辦。

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