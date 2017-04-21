| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 網拍空氣車 消保官：低價釣買家
 首頁 > 社會

通緝犯就是愛改槍！名片型手槍連警方都沒看過

2017-04-21  11:25

〔記者林嘉東／基隆報導〕男子鄭士群愛改槍，把玩具槍改成有殺傷力貝瑞塔等3把手槍難不倒他；他成功改造的片型手槍，一次可以裝填2顆子彈，還具有殺傷力，讓警方瞠目結舌；未料，鄭卻大言不慚說，「我就是愛改槍！」

31歲鄭士群因毒品案遭通緝，逃亡期間擁槍自重，行蹤遭基隆市警二分局偵查隊鎖定。

警方昨晚7時許，趁他返回莊姓友人住處時，在住處外將他逮捕。

警方隨即入內搜出，查獲改造9釐米貝瑞塔手槍等3把手槍，與一把名片型改造手槍、12顆子彈、改造槍枝工具與零組件。

此外，還在莊的隨身包內搜出新興梅片搖頭丸、安非他命等毒品。

鄭男供稱，他喜歡改造槍張，4把槍是他在玩具店購得後，改造槍管；經警方初步鑑定，鄭改造的槍枝均具有殺傷力，依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

莊男則被依違反毒品危害防制條例送辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 男子鄭士群（中）愛改槍，把玩具槍改成有殺傷力貝瑞塔等手槍難不倒他。（記者林嘉東攝）

    男子鄭士群（中）愛改槍，把玩具槍改成有殺傷力貝瑞塔等手槍難不倒他。（記者林嘉東攝）

  • 男子鄭士群愛改槍，成功把玩具槍改造成一次可以裝填2顆子彈的名片型手槍，還具有殺傷力，讓警方瞠目結舌；鄭卻大言不慚說：「我就是愛改槍！」。（記者林嘉東攝）

    男子鄭士群愛改槍，成功把玩具槍改造成一次可以裝填2顆子彈的名片型手槍，還具有殺傷力，讓警方瞠目結舌；鄭卻大言不慚說：「我就是愛改槍！」。（記者林嘉東攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 改造手槍 改造槍枝 通緝犯
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家糖醋魚
異國風✧泰式炸蝦餅
開胃✧泰式涼拌豬肉
如何加快貝類吐沙？
轉寄

標題：通緝犯就是愛改槍！名片型手槍連警方都沒看過


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月21日‧星期五‧丁酉年三月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.