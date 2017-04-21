不顧幼子在家亂摔東西 醉男對老婆施暴遭訴

2017-04-21 11:16

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市呂姓男子婚後常酗酒，去年6月某日凌晨，他喝得醉醺醺地回家，原打算倒頭就睡的他，驚覺有其他親友睡在他的床上，氣得將熟睡中的家人全都叫醒，還亂摔電話及瓷器，並推了妻子一把，嚇得家人趕緊報警自保；台北地檢署認為，呂男動粗事證明確，依涉犯家暴之傷害罪將他起訴。

去年6月某日凌晨3點多，呂男酒後返回北市中山區住處，因察覺自己的房間被親友佔據，竟一時情緒失控發酒瘋，不僅吵醒熟睡中的家人，還亂摔東西洩憤。

當時呂男先摔電話，之後又拿出放在櫃子上的瓷器擺飾，大力摔破在地上，使地上滿是瓷器碎片，他妻子擔心年幼的孩子被碎片割傷，趕緊上前攔阻，卻被他一把推開而撞到櫥櫃的邊角，左小腿當場濺血。

呂男因酒後不受控制，家人對他無可奈何，只好報警處理，他因此吃上家暴之傷害罪官司；檢警比對呂男家人說詞後，認定他涉嫌動粗的罪證明確，所以將他起訴。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆