快訊PR 網拍空氣車 消保官：低價釣買家
不顧幼子在家亂摔東西 醉男對老婆施暴遭訴
2017-04-21 11:16
〔記者錢利忠／台北報導〕台北市呂姓男子婚後常酗酒，去年6月某日凌晨，他喝得醉醺醺地回家，原打算倒頭就睡的他，驚覺有其他親友睡在他的床上，氣得將熟睡中的家人全都叫醒，還亂摔電話及瓷器，並推了妻子一把，嚇得家人趕緊報警自保；台北地檢署認為，呂男動粗事證明確，依涉犯家暴之傷害罪將他起訴。
去年6月某日凌晨3點多，呂男酒後返回北市中山區住處，因察覺自己的房間被親友佔據，竟一時情緒失控發酒瘋，不僅吵醒熟睡中的家人，還亂摔東西洩憤。
當時呂男先摔電話，之後又拿出放在櫃子上的瓷器擺飾，大力摔破在地上，使地上滿是瓷器碎片，他妻子擔心年幼的孩子被碎片割傷，趕緊上前攔阻，卻被他一把推開而撞到櫥櫃的邊角，左小腿當場濺血。
呂男因酒後不受控制，家人對他無可奈何，只好報警處理，他因此吃上家暴之傷害罪官司；檢警比對呂男家人說詞後，認定他涉嫌動粗的罪證明確，所以將他起訴。
☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 彰化少輔院傳命案 17歲少年打死16歲舍友
- 自用小船海上看花火 退潮擱淺4人獲救
- 邊收垃圾邊販毒？頭城1垃圾車駕駛被逮捕
- 漁村破獲販毒集團 詐欺通緝女二度栽在女探員手中
- 手抖不停露餡... 男子遭警查出涉毒被通緝
網友回應
熱門新聞
- 史上最潮「消業障」穿搭 網友：這裙子有過香火嗎...
- 朝鮮半島風雲起 俄羅斯部隊挺進北韓邊界
- 捨高中選高職 郭倍誠錄取台科大
- 機捷通車 台塑創意總監王瑞瑜打造「台塑樂活圈」
- 美容美髮業發展夯 台東辦技藝競賽提升技術
- 中職》克魯茲明歸隊 克嫂竟有搭機恐懼症
- 盧姓大戶回鍋買進 中石化暗潮洶湧
- 亞莉安娜來台秀鐵肺 9月攻蛋
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Cabinet approves bill to attract skilled foreigners
- 哇！蔡英文穿這樣 喊獨立中共也贊成？！
- 中職》王柏融殺翻聯盟 日本球迷口水流滿地
- 林可彤曬4月孕肚 外商尪急拚二胎
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Reform committee rejects bid to decriminalize drugs
- 外交部官員失言風波 毛利國王前幕僚長︰珍惜與台灣關係
- 下午出門記得帶雨具！ 吳德榮：各地雷雨 氣溫降
- 自由廣場》小英無能 民進黨堪憂
- 瓦斯噴霧突襲 日男提領億元遭搶
- 激烈做愛傳出「火車聲」 樓下房東上樓驚見...
- 華仔受傷3個月 目前狀況是這樣
- 服務12288小時 衛生福利志工趙淑琪獲獎
- 故事》穿越到唐代絕對不要做的五種人（2）：太子妃
- 白俄孤兒院近百餓童 皮包骨驚悚照引爆公憤
- 【小缪思】如白紙般的日子
- 屏東第一鮪 首度由新園船長捕獲
- 為救狗留台18年 英國型男建立「浪浪庇護所」
- NBA》想當「最強宅男」嗎？ 爵士幫你付「髮錢」
- 柯文哲：新北不必有軌道建設 侯友宜：練肖話
- 達成這3項！ 女人可望有每次100下的「超級高潮」
- 愛吃鬼阿喜 為了《好菜》奔波100公里
- 台股開盤上漲24.36點 報9657.05點
- 委內瑞拉的「天安門」 女子孤身擋住裝甲車
- 櫻花綻放 Blancpain重現鏨胎琺瑯工藝
- 微波蛋變炸彈 害人視力受損
- IMF與世銀春季會議 力倡對抗保護主義
- 俄羅斯戰鬥機器人 2021年上太空當長官
- 企業長期僱身障不足 桃市勞動局長：加強輔導
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Farglory sees Taipei Dome cost jumping to NT$40bn
- 中國信託 連2年獲《商業周刊》金融業優勝獎
- 飛彈專家 張冠群升上將副部長
- 交通寧靜區 10月將擴大到哈瑪星
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：不顧幼子在家亂摔東西 醉男對老婆施暴遭訴
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分