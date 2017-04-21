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飛車行搶躲旅社 嫌遭逮搶奪罪起訴

2017-04-21  11:20

〔記者謝君臨／台北報導〕北市45歲男子楊才賢，今年3月鎖定自醫院看診出來的范姓婦人，騎車尾隨搶奪對方皮包後逃逸，警方循線於楊嫌藏身的旅社將他逮獲，起獲贓款9000元以及毒品海洛因針筒；台北地檢署勘驗監視器畫面，認定楊嫌罪證確鑿，今依搶奪罪將他起訴，至於毒品部分則另分案偵辦中。

檢警調查，楊嫌有毒品、竊盜、搶奪等多項前科；今年3月28日下午4時許，50歲的范婦於北護分院看完診後，行經內江街人行道，突遭騎乘白色機車的楊嫌從後搶走黑色格紋手提包，損失9000元現金、蘋果手機、以及相關證件。

警方獲報後調閱沿路監視器展開追查，發現楊嫌作案後返回桂林路上的旅社，立即前往埋伏，果然逮獲楊嫌，並在他身上起出贓款與毒品。

檢警發現，楊嫌在搶奪范婦皮包前，先於同日在松山區偷得作案用機車，而後才埋伏在北護分院外，尋找目標並伺機行搶，警方詢後依搶奪、毒品等罪，將楊嫌移送北檢偵辦。

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  • 北市45歲男子楊才賢，今年3月鎖定自醫院看診出來的范姓婦人，騎車尾隨搶奪對方皮包後逃逸，今遭台北地檢署依搶奪罪起訴，圖為嫌犯當時落網情形。（（記者劉慶侯翻攝）

    北市45歲男子楊才賢，今年3月鎖定自醫院看診出來的范姓婦人，騎車尾隨搶奪對方皮包後逃逸，今遭台北地檢署依搶奪罪起訴，圖為嫌犯當時落網情形。（（記者劉慶侯翻攝）

  • 嫌犯楊才賢被拍下作案身影。（記者劉慶侯翻攝）

    嫌犯楊才賢被拍下作案身影。（記者劉慶侯翻攝）

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