| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 網拍空氣車 消保官：低價釣買家
 首頁 > 社會

香腸王沈聯旺痛毆女友塞冰箱 判8年5月

2017-04-21  11:13

［記者楊政郡／台中報導］台中市一中商圈人氣美食攤「香腸王」沈聯旺，涉嫌在12年前為了解決感情三角糾葛，殺害羅姓女子案仍在審理中，前年9月卻又犯下打傷謝姓女友又把人塞到冰箱，台中地院依殺人未遂、強制等罪判處8年5月，其中5月得易科罰金。

判決書指出，94年間沈聯旺涉嫌迷昏羅姓前女友（與他一起在一中商圈創業，打響香腸王名號，就是為了與謝女在一起，而與羅姓前女友鬧翻），台中地檢署偵結認為，沈當年為了解決感情三角糾葛，以安眠藥迷昏羅女，為了取信謝女，將昏迷的羅女放置車後座，邀謝女一起到場（謝女以目擊者說出此案），看他將羅女活活丟下排水溝溺斃致死。謝女遺體在94年8月25日被發現，一直以「無名女裸屍」處理，105年開棺驗屍才證實是羅女，此部分殺人罪還在審理中。

判決書指出，沈聯旺（59歲）與謝女（印尼籍）原為同居男女朋友，104年8月26日謝女為了與沈分手，當天到兩人在繼光街租屋處，將個人物品搬走，但不知何故沈竟然得知訊息趕回來阻止，強行把謝女車鑰匙拔走，又把謝女手機搶走。

同年9月5日沈以要歸還鑰匙及手機為由，邀謝女到太平區中和街租住處，沈還是想復合，但謝女拒絕，沈竟持竹棍、不詳硬物，連續攻擊謝女頭部、身體，直到謝女不支倒地，再把她拖進一旁「上掀式」冰櫃關上後離去，謝女猛烈踢踹冰櫃門，沈一度回頭查看，繼續朝曲身在冰櫃內的謝女連續痛毆，打到謝女完全無動彈，關上冰櫃又離去。

謝女甦醒後踢開冰櫃門，爬出冰櫃，但不料沈竟二度回頭，再次打到謝女癱軟，又抱回冰櫃內蓋上。這次謝女無力抵抗，但謝女命硬沒死，近30分鐘後警方據報（鄰居報案）前來，叫門時，屋內僅有男子聲音並不開門，員警聽屋內有女子呼救聲，強行切開鐵捲門進入。而謝女聽到外面有人，才又自己踢開冰櫃蓋，從冰櫃爬出來，並由後門小縫鑽出，一看到員警及救護車在場，她即全身癱軟昏倒，由救護車展開救護，員警也當場逮捕沈聯旺。

謝女死裡逃生，才又說出沈12年前犯下的殺人案，謝婦的女兒供稱，沈男曾說過，「殺一個是殺、殺兩個也是殺」。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

廣告
  • 沈聯旺在一中商圈經營人氣美食攤「香腸王」，專賣大腸包小腸。（資料照，記者楊政郡翻攝）

    沈聯旺在一中商圈經營人氣美食攤「香腸王」，專賣大腸包小腸。（資料照，記者楊政郡翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 一中香腸王 沈聯旺 痛毆 香腸王
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家糖醋魚
異國風✧泰式炸蝦餅
開胃✧泰式涼拌豬肉
如何加快貝類吐沙？
轉寄

標題：香腸王沈聯旺痛毆女友塞冰箱 判8年5月


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月21日‧星期五‧丁酉年三月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.