香腸王沈聯旺痛毆女友塞冰箱 判8年5月
［記者楊政郡／台中報導］台中市一中商圈人氣美食攤「香腸王」沈聯旺，涉嫌在12年前為了解決感情三角糾葛，殺害羅姓女子案仍在審理中，前年9月卻又犯下打傷謝姓女友又把人塞到冰箱，台中地院依殺人未遂、強制等罪判處8年5月，其中5月得易科罰金。
判決書指出，94年間沈聯旺涉嫌迷昏羅姓前女友（與他一起在一中商圈創業，打響香腸王名號，就是為了與謝女在一起，而與羅姓前女友鬧翻），台中地檢署偵結認為，沈當年為了解決感情三角糾葛，以安眠藥迷昏羅女，為了取信謝女，將昏迷的羅女放置車後座，邀謝女一起到場（謝女以目擊者說出此案），看他將羅女活活丟下排水溝溺斃致死。謝女遺體在94年8月25日被發現，一直以「無名女裸屍」處理，105年開棺驗屍才證實是羅女，此部分殺人罪還在審理中。
判決書指出，沈聯旺（59歲）與謝女（印尼籍）原為同居男女朋友，104年8月26日謝女為了與沈分手，當天到兩人在繼光街租屋處，將個人物品搬走，但不知何故沈竟然得知訊息趕回來阻止，強行把謝女車鑰匙拔走，又把謝女手機搶走。
同年9月5日沈以要歸還鑰匙及手機為由，邀謝女到太平區中和街租住處，沈還是想復合，但謝女拒絕，沈竟持竹棍、不詳硬物，連續攻擊謝女頭部、身體，直到謝女不支倒地，再把她拖進一旁「上掀式」冰櫃關上後離去，謝女猛烈踢踹冰櫃門，沈一度回頭查看，繼續朝曲身在冰櫃內的謝女連續痛毆，打到謝女完全無動彈，關上冰櫃又離去。
謝女甦醒後踢開冰櫃門，爬出冰櫃，但不料沈竟二度回頭，再次打到謝女癱軟，又抱回冰櫃內蓋上。這次謝女無力抵抗，但謝女命硬沒死，近30分鐘後警方據報（鄰居報案）前來，叫門時，屋內僅有男子聲音並不開門，員警聽屋內有女子呼救聲，強行切開鐵捲門進入。而謝女聽到外面有人，才又自己踢開冰櫃蓋，從冰櫃爬出來，並由後門小縫鑽出，一看到員警及救護車在場，她即全身癱軟昏倒，由救護車展開救護，員警也當場逮捕沈聯旺。
謝女死裡逃生，才又說出沈12年前犯下的殺人案，謝婦的女兒供稱，沈男曾說過，「殺一個是殺、殺兩個也是殺」。
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標題：香腸王沈聯旺痛毆女友塞冰箱 判8年5月
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