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五峰鄉長涉貪 遭檢方聲押

2017-04-21  10:31

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣五峰鄉爆發貪瀆弊案，鄉長秋振昌昨遭到檢調人員大動作搜索拘提，帶回十名涉案人員，昨天漏夜已聲請羈押秋振昌及2名配合廠商，新竹檢調昨早發動多名調查人員，搜索五峰鄉長秋振昌辦公室及住居所，及配合廠商劉育德、邱永平共22個地點，並查扣數十箱相關證物。

據了解，秋振昌遭檢舉在工程施作均會向配合廠商索取回扣，有些廠商不堪向檢調檢舉，經監聽搜證1年多，昨天檢調前往五峰鄉公所鄉長辦公室及廠商住居所搜索，並帶回十多人到新竹縣調站，漏夜偵訊。

檢警調查，秋振昌涉嫌利用職務之便，在104、105年間浮報工程款還收受各式回扣，由於仍有部份涉嫌行賄廠商仍未到案，且秋振昌及2廠商涉5年以上重罪，有串證逃亡之虞，因此新竹地檢昨夜偵訊後，向新竹地院聲請羈押秋嫌等3人，目前正由新竹地院召開聲押庭。

據了解，鄉長秋振昌是五峰鄉人，從陸軍軍官學校專修班畢業後，歷任陸軍步兵排長、副連長、連長，然後進入五峰鄉公所當村幹事、課員、技士、秘書，也曾擔任 雪霸國家公園管理處技士、課員、主任。

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  • 五峰鄉長秋振昌因涉貪遭檢方聲押。（取材自公所官網）

    五峰鄉長秋振昌因涉貪遭檢方聲押。（取材自公所官網）

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