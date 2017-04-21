茶葉罐裡有玄機 航警查獲走私美國1.6萬顆一粒眠

2017-04-21 10:37

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕航警局上午宣布查獲以茶葉名義走私毒品一粒眠出口案，起出 俗稱「一粒眠」的第三級毒品硝甲西泮，總計1萬6570粒，毛重約4757公克，市值台幣350萬，並循線逮捕寄貨的42歲詹姓嫌犯到案。

航警局安檢大隊與關務署台北關人員，14日晚上在桃園機場航郵中心進行郵檢勤務時，發現2件以「茶葉」名義，寄往美國的出口快捷郵件X光影像有異，工作人員開箱檢查，兩個紙箱內共放置了8個茶葉罐及米粉等物品，打開茶葉罐後，發現夾藏一片一片的可疑顆粒物，經航醫中心檢驗後，確認是俗稱「一粒眠」的第三級毒品硝甲西泮，總計1萬6570粒，毛重約4757公克，市值是台幣350萬。

航警循線調查發現，這批茶葉罐是由一名詹姓男子，從新北市蘆洲區光華郵局寄出，由於42歲的詹嫌有殺人未遂、強盜、公共危險等前科，航警局專案小組不敢大意，派出8位刑警輪流觀察與埋伏多日，終於在昨天下午3點多，於詹嫌蘆洲民族路的住處附近，將其逮捕到案。

航警表示，一粒眠走私到美國比較少見，大多是走私到東南亞，這批毒品估計市價350萬，銷往美國價格應該會更高。

詹嫌供稱，因為急需錢，才以1萬元的代價幫人寄送，全案偵訊後依違反毒品危害防制條例移請桃檢偵辦，並將持續擴大追查幕後集團共犯。

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