少輔院殺人事件背後... 1人管40人問題大
2017-04-21 10:29
〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化少輔院男舍20日晚間驚傳命案，一名因加入詐騙集團入院的李姓少年犯，被洪姓少年毒犯毆打致死。涉案的洪姓少年，暫由少輔院隔離戒護看管。但彰化少輔院人力嚴重不足，矯正環境不改，讓人擔心「少年殺人事件」，會不會再度發生。
彰化少輔院共收容400多名少年犯（含男女），但戒護的人員才24人，得24小時輪班，幾乎是1個人管40名少年犯，人力非常吃緊。
院方曾表示，這些少年犯，在外面普通學校，只要1個人就讓學校非常頭痛了！進到裡面變成「一大群」，「你可以想像，管理難度有多高」，1個（戒護員）面對40個。院方不僅要防止學生發生衝突，還要做輔導和教育。
少輔院專門收容觸法的少年犯，少年在審理過程中，會先暫時收容到少年觀護所，如果真的被判感化教育，就會去少年輔育院或是矯正學校，待上約1年到3年不等的時間。台灣目前還有彰化及桃園兩處少輔院。
少輔院今年3月間才剛獲得全國口琴團體組冠軍，矯正績效獲法務部肯定，沒想到不到一個月就發生這起命案。院方其實可以把孩子「關在裡面」吹口琴，但他們想盡辦法，讓學生有曝光的機會，可見院方排除萬難，讓學生發光發熱，但人力不足問題仍存在，這些少年犯，缺少足夠的社會援助，如何讓少年輔導系統更完善，是該案發生後更需思考的問題。
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