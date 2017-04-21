| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

少輔院殺人事件背後... 1人管40人問題大

2017-04-21  10:29

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化少輔院男舍20日晚間驚傳命案，一名因加入詐騙集團入院的李姓少年犯，被洪姓少年毒犯毆打致死。涉案的洪姓少年，暫由少輔院隔離戒護看管。但彰化少輔院人力嚴重不足，矯正環境不改，讓人擔心「少年殺人事件」，會不會再度發生。

彰化少輔院共收容400多名少年犯（含男女），但戒護的人員才24人，得24小時輪班，幾乎是1個人管40名少年犯，人力非常吃緊。

院方曾表示，這些少年犯，在外面普通學校，只要1個人就讓學校非常頭痛了！進到裡面變成「一大群」，「你可以想像，管理難度有多高」，1個（戒護員）面對40個。院方不僅要防止學生發生衝突，還要做輔導和教育。

少輔院專門收容觸法的少年犯，少年在審理過程中，會先暫時收容到少年觀護所，如果真的被判感化教育，就會去少年輔育院或是矯正學校，待上約1年到3年不等的時間。台灣目前還有彰化及桃園兩處少輔院。

少輔院今年3月間才剛獲得全國口琴團體組冠軍，矯正績效獲法務部肯定，沒想到不到一個月就發生這起命案。院方其實可以把孩子「關在裡面」吹口琴，但他們想盡辦法，讓學生有曝光的機會，可見院方排除萬難，讓學生發光發熱，但人力不足問題仍存在，這些少年犯，缺少足夠的社會援助，如何讓少年輔導系統更完善，是該案發生後更需思考的問題。

廣告
  • 彰化少輔院人力非常吃緊。圖為彰化少輔院收容青少年，等待觀賞3D反毒電影。（資料照，中國信託反毒教育基金會提供）

    彰化少輔院人力非常吃緊。圖為彰化少輔院收容青少年，等待觀賞3D反毒電影。（資料照，中國信託反毒教育基金會提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 命案 彰化少輔院 殺人
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家糖醋魚
異國風✧泰式炸蝦餅
開胃✧泰式涼拌豬肉
如何加快貝類吐沙？
轉寄

標題：少輔院殺人事件背後... 1人管40人問題大


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月21日‧星期五‧丁酉年三月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.