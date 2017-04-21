漁村破獲販毒集團 詐欺通緝女二度栽在女探員手中

2017-04-21 10:22

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市刑大偵六隊18分隊今日宣布破獲一個活躍於茄萣漁村的販毒集團，逮捕王姓主嫌，查扣安非他命毒品6包、K他命毒品1包與電子磅秤、夾鏈袋等證物，並意外在王嫌家中逮捕另一吳姓女通緝犯，巧合的是，吳女是第二度栽在同一名女幹探手裡，堪稱冤家路窄。

高市刑大偵六隊18分隊今年初獲報，得知王姓嫌犯等人在茄定區一帶漁村，從事第二級、第三級毒品販賣行為，警方報請橋頭地檢署毒品專責組檢察官楊景婷指揮偵辦，並組成專案小組展開偵辦，全案經4個多月埋伏及跟監，掌握具體事證後，向橋檢及橋頭地院聲請搜索票及拘票，展開同步收網行動。

專案小組前天持搜索票於王嫌住處逐層搜索時，除逮捕王姓（24歲）、吳姓（32歲）等犯嫌外，還發現一名女子藏匿於2樓房間內，刑大眼尖之女幹探隨即認出吳姓女子（24歲）是去年所緝獲之販毒對象，且另涉詐欺遭通緝四處逃亡，立即將其上銬逮捕，吳女自稱借住王嫌家中一晚，不料警方就找上門來，且栽在同一女幹探手裡，直呼倒楣，也表示將勇於面對日後之刑期。

本次行動警方將王姓販毒集團2名嫌犯及多名購毒藥腳一網成擒，且蒐查過程另案查獲吳姓詐欺通緝犯，全案依毒品危害防制條例等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦中。

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