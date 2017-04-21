手抖不停露餡... 男子遭警查出涉毒被通緝

2017-04-21 10:02

〔記者邱俊福／台北報導〕33歲李姓毒品通緝犯，昨天凌晨搭乘計程車時，遇到北市警大安分局敦化南路派出所路檢，值勤警員發現坐在後座李嫌手抖劇烈，直覺有異，續經攔下盤查後，不僅察知通緝身分，還起獲海洛因、安非他命等大批毒品。

警方說，昨天凌晨1時許，在辛亥路與建國南路口路檢時，攔查一輛計程車，李姓乘客因神情有異，加上手抖得厲害，隨即要求出示身分證件，發現正遭到通緝，便要求下車，此時李嫌又主動交付身上持有海洛因2包及安非他命9包，全案將李嫌移送檢方偵辦，並持續深入追查毒品流向，向上溯源。

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