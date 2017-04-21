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原欲親上火線出庭作證 天后江蕙身體不適請假
2017-04-21 09:55
〔記者陳恩惠、黃捷／台北報導〕男子陳金標去年12月18日侵入「歌壇天后」二姊江蕙住家，持螺絲起子、西瓜刀攻擊江蕙、江蕙弟弟和外傭，上個月開庭時，陳男喊冤，指稱江蕙、警察等人栽贓；檢察官聲請傳喚江蕙本人，和其餘被害人今天到庭指證，士林地方法院檢察署的大門，上午擠滿媒體和SNG車，在開庭前半小時，律師透露江蕙身體不適請假，讓現場等待的媒體和民眾撲空。
江蕙委託律師趙文銘出庭前受訪表示，士林地院兩週前詢問出庭意願時，江蕙就表示雖然願意，但因暈眩症的關係，不一定能出庭，昨天下午症狀仍未好轉，因此請醫師開診斷證明請假，今天不會到庭，江弟及外傭則已經準時報到。
天后江蕙前天晚間曾在臉書發文，張貼到耳鼻喉科就診所領二個禮拜的藥，表示「暈眩」又來找她了，文一po出讓人心疼。
陳男去年12月闖入江弟位於淡水楓丹白露社區的5樓住處強盜，住2樓的江蕙及外籍看護聽到江弟叫聲，趕上樓與陳男發生激烈扭打，陳男一度持螺絲起子、西瓜刀挾持，仍不抵3人激烈反抗，未遂逃逸，遭依加重強盜未遂、侵入住居及傷害等罪起訴。
上月24日開庭時，陳男大聲喊冤，聲稱江蕙指認他黑髮、中分，實際是白色短髮，案發當天他根本就不在現場，指紋也是警察栽贓，現場血跡更是趁他去醫院檢驗抽血時，偷他的血，然後拿到江蕙家去撒。
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