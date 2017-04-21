消防人力不足 高市議員籲要求盡速補足

2017-04-21 09:25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕消防人力不足是全台面臨的共同難題，導致消防弟兄勤務過重，高雄市議員黃淑美指消防員每個禮拜執勤時數幾乎超過100小時，甚至到120個小時，比勞工還血汗，要求盡速補足。

高雄市議會進行內政部門質詢，議員黃淑美指出，根據消防署統計資料，截至105年12月底，全國各消防機關總編制員額18604人，總預算員額15501人，但實際員額僅有14037人，消防人力配置比率以實際員額計為1：1677，高雄市更是高達1：1949，等於平均每一位消防員要負擔近2000名市民的消防安全，這樣的比例在五都之中，僅優於台中。

黃淑美認說，高雄市上個年度消防人員組織編制數是1614人，但實際上的員額只有1426人，不足約200人，加以退休人數逐年遞增，人力缺口恐持續過大。

她強調，由於消防人力嚴重不足，將近4成的消防分隊，根本無法應付一般火災第一時間所需的10至14人人力需求，只好將後方防護、救援等人力壓縮、甚至取消，如何能保障市民生命財產安全?要求消防局應盡速在未來幾年之內，將高雄市的消防人力補足。

高雄市消防局長陳虹龍表示，高雄市已陸續向中央提報增撥人力的需求，現已陸續再補進人員，預計在未來2至3年內，可將消防人力補足。

陳虹龍說，目前的消防人員超勤津貼和危險加給，均是依照中央規定編列，他會努力為弟兄爭取最大的權益。