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又是網路詐騙！面交二手i6不准測試痛失財

2017-04-21  07:34

〔記者陳鳳麗／南投報導〕18歲少女好心幫好友去面交網購i6（5.5），還代墊6000元，賣家卻佯稱「手機沒電，你回家充電再試」，她不安地找手機行檢測，才知手機「海暸暸」，好友又說「那我不能給你錢」，當場淚崩。

這名半工半讀的少女，是在19日下午幫好友去南投縣草屯鎮市區面交i6（5.5）二手機，好友請她先墊錢，而她拿到手機後要測試，賣家卻嚇斥：「手機沒電，你回家充電後再試」，她不安地拿少走手機，火速找了草屯的手機行幫她檢測。

手機店業者林芳民幫她拆開手機，發現IC燒焦、螺絲脫落，無法充電，根本是無法使用的不良機，更慘的是好友也不肯還她代墊的6000元，讓她在手機行就痛哭失聲。

少女已到派出所報案，並同意林芳民到地方臉書社團「草屯人」提醒網友小心這種詐騙手法，網友熱烈留言，指6000元看透一個朋友的真面目，有人還懷疑少女的好友與詐騙賣家聯手訛詐。

昨天則有不少草屯網友私訊林芳民，表示願意幫忙少女，請他轉告少女不要擔心。林芳民說，少女經濟不寬裕，但是人很厚道，當天被騙好友又不給錢，還是詢問檢測要付多少錢，跟她說「免費」，少女不斷地道謝，讓人看了心疼。

林芳民也提醒，i6（5.5）二手機的行情都在8、9000元，6000元低價就有「詭」，最好不要買，另外面交時，凡是不能當場測試就拒絕交錢收貨。

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  • 這是好的i6手機主機板。（林芳民提供）

    這是好的i6手機主機板。（林芳民提供）

  • 少女被詐騙拿到的不良手機，金屬帶黑色鐵盒不見了。（林芳民提供）

    少女被詐騙拿到的不良手機，金屬帶黑色鐵盒不見了。（林芳民提供）

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