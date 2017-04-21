彰化少輔院傳命案 17歲少年打死16歲舍友

2017-04-21 02:31

［記者陳冠備／彰化報導］法務部矯正署彰化少年輔育院20日晚間驚傳命案，一名17歲的洪姓少年與一名16歲的李姓少年，兩人吃完晚餐後突然起口角，洪男盛怒下朝李男身上連揮5拳，李男被打到昏迷不醒，經緊急送醫不治。警方3小時後才獲報前往，但少輔院拒絕警方夜間偵訊，而死者家屬已前往當地警局製作筆錄。

根據警方初步調查，洪姓與李姓少年同住一間5人舍房，昨晚6點多吃完晚餐後返回舍房休息時，兩人無故起了爭執，洪姓少年當著3位舍友面前，痛毆李姓少年胸部5拳，李男被打得倒地不起，其他舍友見出事了，才趕緊通報院方，但李男送往田中仁和醫院急救後仍無法挽回生命。

彰化警田中分局偵查隊長顏志峰表示，少輔院直到晚間9點多才通報警方，而且也拒絕讓少年接受夜間偵訊，目前警方已先派員採證，但是現場查無血跡或相關毀損，舍房內也未見4名少年，今日上午將報請檢察官借提偵訊。

警方表示，被害的李姓少年家住桃園，曾是詐騙集團成員，因詐欺罪判刑確定，去年底移送彰化少輔院收容；而涉嫌打死人的洪姓少年家住彰化，因毒品罪判刑確定，去年6月移送少輔院收容，兩人都被分配在同一間舍房。

彰化少年輔育院過去即在管理上傳出包事件，2002年5月傳出4名少女集體凌虐同寢1名室友，最後被依妨害性自主罪起訴並判刑。2014年8月，部分少年喧譁聲太大，輔導員制止無效，結果演變集體「搖房」暴動，院方將涉案的21名少年用手銬銬在曬衣場衣架處罰，事發多日仍被爆出，逼得當時院長引咎下台。