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澎湖花火節引爆後 賞花火快艇擱淺獲救

2017-04-21  00:46

〔中央社〕澎湖晚花火節引爆告一段落，卻傳出有一艘來自本島的「國藝」快艇受困情事，澎湖消防、馬公港警消與岸巡等漏夜救援，其中黃姓母女2人在深夜11時30分許由港警救生艇救回馬公港，母女受到驚嚇。

據了解，「國藝」快艇是由嘉義布袋駛往澎湖出海夜釣小管和欣賞花火，船上有3大1小等4名遊客，20日晚欣賞花火之後，晚間9時41分疑似在準備返港時，不慎擱淺，向第13巡防區報案並轉消防局，但因水域過淺，救生艇無法靠近，黃姓母女2人在警消人員的照明下，接駁至救生艇。

黃姓母女2人在深夜11時30分由港警救生艇救回馬公港，母女有受到驚嚇，至於快艇船長和另名友人則留在艇上，等漲潮之際拖返馬公港。

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