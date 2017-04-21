衛福部新觀念 勿執著減少吸毒發生率

2017-04-21 00:18

〔記者吳政峰／台北報導〕衛生福利部代表20日受邀列席司法改革國是會議第五分組第四次會議，指出我國對於毒品防制需有新觀念，注重如何減少毒品濫用行為惡化，若一直執著在如何減少吸毒發生率，這個問題永遠不會解決。

衛福部指出，我國的毒癮藥癮戒治機構共有164家，執行替代療法的則有178家，成癮者仍須自費，政府雖有補助，但相較於其他國家挹注的經費，我國只能說非常非常少。

海洛因、鴉片類著成癮者接受替代治療，多以美沙冬為主，目前約有8500人；而非鴉片類形成癮者，衛福部每人每年編列2萬5000元補助，但只有414人，代表這些個案不太有治療動機。

衛福部認為，要毒品人口戒除毒癮是種理想，但在現實上，是很難達到的目標，世界各國多不以它為目標了，轉而以如何減少個案濫用毒品行為惡化為主。

衛福部結論指出，施用毒品者戒癮治療多元處遇模式之改良，應整合司法、醫療、社工資源，矯治勒戒（戒治所）回歸衛福部醫療體系，治療的效益主要在於減少個案毒品濫用行為惡化、改善毒品造成的身心狀況、促進健康行為與社會連結、與提升生活品質，而不是減少吸毒的發生率，這是很重要的觀念，如果一直執著在發生率，這個問題永遠不會解決。