自用小船海上看花火 退潮擱淺4人獲救

近年來澎湖海上花火節，除觀音亭園區人潮外，西瀛虹橋外也有大批船隻等著看花火。（記者劉禹慶攝）

2017-04-21 00:07

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖海上花火節開幕首日，就傳出自用小船載客前往西瀛虹橋外海欣賞，疑因不諳航道，退潮時擱淺礁石區動彈不得，經緊急通報海巡署第十三巡防區，聯絡澎湖縣政府消防局，調派有夜航設備的馬公港務局消防分隊橡皮艇前往搶救。

近年來澎湖海上花火節以西瀛虹橋為主舞台，除了觀音亭園區擠滿人山人海觀賞人潮外，搭船在海上看花火也成為時尚旅遊行程，導致夜航看花火船隻蓬勃發展，每次施放花火，已有接近40艘船隻聚集載客在海上欣賞花火，卻缺乏有效方法管理，導致航道區擁擠，險象環生。

今年花火節開幕式，就首傳一艘國藝號小船擱淺，疑似不諳航道，適逢退潮開上潮間帶的礁岩區，船上有3位大人1位小孩，緊急向海巡求救專線118求援，除安檢弟兄加入救援外，也通知澎湖縣政府消防局，由於煙火剛施放完畢，虹橋步道仍有許多煙火未爆彈尚未處理，因此只能由海上展開救援。

由於天色相當昏暗，澎湖縣消防局轉而請求港務局具有夜航設備的馬公港消防分隊橡皮艇出動，先將船上1對母女救出，船長與另名男客人則在船上等候漲潮，希望能自行脫困；根據初步資料顯示，船上乘客來自台中，船隻隸屬布袋港，但自用小船不能非法載客出海，相關責任歸屬都有待進一步釐清。