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家暴男開車撞死妻 彰化地院晚間裁定羈押
2017-04-20 23:08
〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化市今天早上發生一起家暴命案，58歲的黃姓男子與56歲的謝姓妻子昨日發生爭吵後，嗆聲要同歸於盡，結果今早黃男竟開小貨車撞死妻子，兩子當下親眼目睹母親遭撞，憤怒的將肇事父親拉下車，並阻止父親企圖喝農藥自殺，警方獲報將黃男逮捕移送法辦，今日晚間9點40分，彰化地檢署依殺人罪及殺人未遂罪聲請羈押獲准。
彰化地檢署襄閱主任檢察官林漢強表示，黃男駕駛小貨車衝撞被害者與兒子3人，但兩子快速躲開才能倖免死傷，經查黃男居無定所，犯下殺人罪及殺人未遂重罪後，恐對兩子進行恐嚇、滅證，甚至有逃亡之虞，今晚向彰化地方法院聲請羈押獲准。
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