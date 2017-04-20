開小艇看澎湖花火觸礁 3大人1小孩受困搶救中

民眾因為開小艇看花火，遇退潮擱淺，3大人1小孩受困，目前正在搶救中。（記者劉禹慶攝）

2017-04-20 22:52

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖國際海上花火節今日晚上正式在馬公市觀音亭園區登場，但卻有民眾因為開小艇看花火，遇退潮擱淺，3大人1小孩受困，目前正在搶救中。

澎湖消防局指出，該小艇在觀音亭彩虹橋下觸礁，船上4人受困陷入危險，已派遣4車12人前往搶救，但因現場潮汐因素，已協請港消派艇協助，澎湖消防局救生艇亦前往出事現場搶救。