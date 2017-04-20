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騙外送要換鈔 男誆檳榔攤6000元

監視器拍到嫌犯身影。（記者鄭景議翻攝）

2017-04-20  23:55

〔記者鄭景議／台北報導〕一名男子上週三到內湖金龍路一攤檳榔店，先是買了兩次的檳榔博取檳榔攤信任，隨後假意跟檳榔攤老闆娘說打牌要外送檳榔，還請老闆娘帶百元鈔來幫忙換鈔，再跟老闆娘說自己分兩處打牌，要老闆娘去另外一處收錢，不料老闆娘到了另外一處之後，發現當地根本是一間診所，才驚覺受騙，警方目前透過監視器鎖定嫌犯，正全力追緝中。

警方調查，嫌犯先是在當天早上10點半到檳榔攤買了100元的檳榔，然後問檳榔攤的電話，說要跟他們叫外送，第一次叫了200元的外送檳榔，第二次說要叫300元的外送檳榔，但是因為在打牌，所以要老闆娘帶錢來換鈔，於是老闆娘就帶著300元的檳榔，5000元的百元鈔，700元的零錢到嫌犯指定的地點，把錢跟檳榔給他後，他卻稱要老闆娘去另外一處地點拿錢，老闆娘聽信他的話，到了另外一處後，卻發現當地根本是診所，沒有在打牌。

警方表示，嫌犯實際上沒有在打牌，一開始就是打算欺老闆娘單純善良，要來騙她錢，嫌犯在附近的路口與老闆娘見面，謊稱自己在附近打牌，又要老闆娘去另外一處打牌的地方拿錢，實際上老闆娘一離開，他就搭乘公車逃之夭夭。

老闆娘則說，自己開業多年，還是第一次見到這種狀況，也是自己太單純，隨便相信別人，希望警方能找出犯人，自己日後也會多注意。

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  • 遭騙檳榔攤。（記者鄭景議攝）

    遭騙檳榔攤。（記者鄭景議攝）

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相關關鍵字： 外送 換鈔 檳榔攤 誆騙
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