| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 中古車平台結盟策略 獨樹一格 最宜居 基隆購屋全國最輕鬆
 首頁 > 社會

掃蕩「人頭」網咖 執行署直接查扣生財工具

2017-04-20  22:01

［記者鄭淑婷／桃園報導］行政執行署桃園分署與桃園市地方稅務局、桃園市警局合作，執行桃園地區欠繳娛樂稅「人頭網咖」及毒咖啡、K他命等三、四級毒品案件，打擊以「職業人頭」掛名負責人，卻對應繳納稅金置之不理的網咖實際負責人，今天前往桃園區中山路一間網咖店，查扣現場45台電腦主機及螢幕。

桃園分署表示，網咖曲姓負責人除了是17家分店登記名義負責人外，同時還是其他6家企業社的負責人，但名下卻沒有任何財產又行踨不明，明顯屬於「職業人頭」，網咖實際經營人找他來充當名義負責人，最主要的目的就是在逃漏稅，因此，直接強制執行、查扣現場生財工具。

專案執行人員在「人頭網咖」店，另會同警方清查網咖內是否有人持有或施用毒咖啡、K他命等3、4級毒品。

廣告
  • 桃園分署會同相關單位，查扣網咖生財工具。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園分署會同相關單位，查扣網咖生財工具。（記者鄭淑婷翻攝）

  • 桃園分署會同相關單位，查扣網咖生財工具。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園分署會同相關單位，查扣網咖生財工具。（記者鄭淑婷翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 人頭 網咖 行政執行署
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧韭菜炒豬肉
開胃菜✧橄欖油泡蝦
喝甜湯✧蓮子銀耳湯
Ｑ彈蝦仁怎麼炒？
轉寄

標題：掃蕩「人頭」網咖 執行署直接查扣生財工具


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月20日‧星期四‧丁酉年三月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.