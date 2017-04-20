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掃蕩「人頭」網咖 執行署直接查扣生財工具
2017-04-20 22:01
［記者鄭淑婷／桃園報導］行政執行署桃園分署與桃園市地方稅務局、桃園市警局合作，執行桃園地區欠繳娛樂稅「人頭網咖」及毒咖啡、K他命等三、四級毒品案件，打擊以「職業人頭」掛名負責人，卻對應繳納稅金置之不理的網咖實際負責人，今天前往桃園區中山路一間網咖店，查扣現場45台電腦主機及螢幕。
桃園分署表示，網咖曲姓負責人除了是17家分店登記名義負責人外，同時還是其他6家企業社的負責人，但名下卻沒有任何財產又行踨不明，明顯屬於「職業人頭」，網咖實際經營人找他來充當名義負責人，最主要的目的就是在逃漏稅，因此，直接強制執行、查扣現場生財工具。
專案執行人員在「人頭網咖」店，另會同警方清查網咖內是否有人持有或施用毒咖啡、K他命等3、4級毒品。
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