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欠錢被騙去當車手 58歲阿伯淪為詐欺犯

2017-04-20  22:41

〔記者陳薏云／新北報導〕因欠債而下海，老車手被逮，新北市一名58歲蔡姓男子，因欠朋友錢，沒想到朋友竟誘稱因朋友要購買房屋，要蔡男提供名下金融帳戶並將匯入之款項提領出來，讓蔡男瞬間變成詐騙人頭戶及車手，警方循線逮捕36歲林姓男子及8名車手，訊後依詐欺罪法辦。

警方調查，林嫌專以假檢察官手法進行詐騙，宜蘭縣一名34歲陳姓男子因此遭騙，連續3次轉帳共350萬元，詐騙集團得手後將錢轉往大陸洗錢，陳男才驚覺上當報警，警方近日循線破獲詐騙集團，逮捕36歲林姓主嫌及8名車手，車手中有年紀最大58歲蔡男及未成年車手。

警方發現，林嫌分工相當細膩，有一線、二線、三線車手，可獲得詐騙金額3％至4％報酬。中和警分局偵查隊長吳永坤呼籲，金融帳戶攸關個人財產信用權益，隨易將金融資料交付他人使用因而變成犯罪工具，也是構成詐欺罪。

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  • 蔡男欠債，被朋友騙當車手，提款畫面被警方鎖定，因此遭逮。（記者陳薏云翻攝）

    蔡男欠債，被朋友騙當車手，提款畫面被警方鎖定，因此遭逮。（記者陳薏云翻攝）

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