獨腳青年當運將自立更生 載客卻遭追撞
〔記者廖雪茹／新竹報導〕本報在去年初報導新竹縣民古家禧，因為一場重大車禍歷經30多次的手術，毅然決定截肢，走出陰霾，擔任計程車司機，以報答親恩；原想有個穩定收入的他，上個月載客途中卻發生車禍，他認為對方開貨車追撞他卻未積極出面處理，讓他覺得無助又心寒，只希望能儘快恢復正常生活。
肇事的陳姓司機對此喊冤說，自己很有誠意談和解，理賠事宜都交由保險公司處理，絶無找不到人的情況。發生車禍，對方沒有受傷，並自行將車開去維修；只是對方一開口，就是一天2500元的營業損失，保險公司認為不合理，所以雙方暫未取得共識。
現年35歲的古家禧，93年退伍後當鐵工，一場車禍，造成他全身多處骨折和撕裂傷，其中左腿粉碎性骨折最為嚴重，歷經30多次手術，仍無法完全治癒；雖然家人和醫生都不願放棄一絲保全四肢的希望，但他認為，與其留著一條無用的腿，不如放手一搏，讓自己還能有所作為，因此主動提議截肢，「進開刀房那一刻，我是帶著笑容進去」。
古家禧在適應義肢的生活後，開始思考活著的價值，他除了參加勞動部開辦的電腦等相關職訓，更下定決心考取計程車司機駕照，並在去年初順利成為第一中華衛星的一員。一名工程師將搭車感想貼在臉書上，勵志的小故事，獲得社會廣大迴響。
「我只想靠自已的能力平凡過日子」，古家禧說，他希望以自身例子，鼓勵身心障礙者勇敢地走出來，也期待社會大眾都能以同理心對待身障朋友。不過，上個月的這場車禍，卻害他的生活陷入困境。
古家禧說，當時他載客人在新竹市園區二路正在停等紅燈，突遭陳姓駕駛開貨車從後方追撞，造成後車廂嚴重毀損，整輛車送廠維修，花23天才修好，初估維修費8萬元，這幾天的營業損失，按照車行平均收入一天1600元，合計3萬6000多元。
古家禧表示，他開計程車只想有個穩定收入，自己能繳車貸、保險和生活費等開支；但案發後，對方全推給保險公司處理，保險公司又不斷換人並拖延時間，害他迄今連修車費都還沒拿到。他不需要對方的憐憫、同情，只是因為身體殘缺，少了生財工具，無法像正常人一樣臨時兼差打工，生活很吃緊，希望陳男能積極出面請保險公司加快處理腳步。
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標題：獨腳青年當運將自立更生 載客卻遭追撞
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