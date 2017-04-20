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應徵工作錄取先寄存摺 10多人淪詐騙人頭帳戶

2017-04-20  20:30

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名28歲的陳姓男子與5名男子共組詐騙集團，行騙雙北地區，從去年開始以假徵才的方式騙取人頭帳戶，為了降低被害者戒心，還要求以宅急便的方式寄送存摺，三重地區有10多人受騙；再以親友借款的手法詐騙逾30人，得手300多萬贓款，警方調閱上千支監視器，費近3個月破獲該詐騙集團，將6名嫌犯送辦。

警方調查，以陳姓主嫌為首的詐騙集團分布在雙北，但車手多在新北市三重地區領款，車手利用民眾急迫找工作的心態，要求以宅急便的方式先寄存摺到公司後再上班，亦或是吸收沒錢吸毒的毒品人口，取得人頭帳戶後再以親友借款方式行騙，一名李姓被害人因此被詐騙30萬，直到警方上門時才發現受騙。

警方表示，去年11月接獲民眾遭騙報案，調閱上千支監視器後鎖定陳姓主嫌，今年1月起持拘票到北市大同區、三重中正北路及重新路段陸續逮到6名集團成員，以詐欺罪嫌移送法辦，陳姓主嫌聲押獲准。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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  • 警方調閱上千支監視器畫面，長時間跟監，瓦解詐騙集團。（記者王宣晴翻攝）

    警方調閱上千支監視器畫面，長時間跟監，瓦解詐騙集團。（記者王宣晴翻攝）

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相關關鍵字： 人頭帳戶 存摺 徵才 詐騙
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