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警員所內待命倒下 妻哀謝「肉友」一路相挺

2017-04-20  22:54

［記者陳恩惠／台北報導］從警27年的新莊警分局下福派出所警員簡朝熙，本週一（17日）代理所長一職，在所待命期間，下午3時疑因心臟疾病猝死在寢室，經送醫搶救仍不治，消息傳出警界一片惋惜；簡妻翌日拿著丈夫的全套制服，站在家門前和他親手栽植的多肉植栽前留影，謝謝肉友們一路相挺、相惜與相知，圖文po出後，已有3870名社員回應，紛紛安慰簡妻。

簡妻本週二（18日）深夜11時，在臉書不公開社團「多肉迷的交流站」po文。

全文如下：

「錦衣衛~是我先生

他是警察也再人生最後一刻盡忠職守的離世…

感謝~

肉友們一路相挺 相惜 相知

身為他的妻子…謝謝你們」

簡妻隨文附上，一張她左手提著簡朝熙的全套警察制服，右手拿著大盤帽，一身素服、一臉哀慟地與家門前簡員所種植的多肉植物合影，照片中濃重的傷痛讓人不捨。

近800名社員留言安慰「節哀，以錦衣衛為榮」、「在世人安，往生者靈安」、「保重，警察為人民服務，很辛苦，謝謝」、「警察大人辛苦了，警察夫人要多保重自己」、「永遠的錦衣衛-簡大，願您一路好走，大嫂請務必保重」、「肉肉會當成先生一樣陪伴您的」、「簡大哥的愛滿滿的在院子裡陪伴您」、「日後請幫大哥照顧肉寶，希望肉寶能給妳勇氣，盡快走出傷痛」、「但願錦衣衛先生的肉兒們可以安慰妳的心」。

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