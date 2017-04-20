高職女喝酒大解放 找4男玩多P傳遍學校...

2017-04-20 22:34

〔記者錢利忠／台北報導〕就讀北部某高職的小如，去年3月在台北市東區逛街，巧遇同校謝姓、鄧姓、陳姓學長及尚未成年的男同學阿明（均化名），4男、1女嫌逛街太累，竟跑去開房間、喝酒大玩多P性愛遊戲，事後小如的事蹟傳遍全校，連她男友都曾聽聞，她為自清便對4男提告性侵；台北地檢署認為罪證不足，將3男不起訴，阿明則由少年法庭審理中。

檢方調查，已有固定男友的小如，外貌清秀可愛，個性大而化之的她，在學校很有異性緣，常跟男同學及學長嬉鬧，但她這次卻玩得太過火，竟與4男跑去開房間，還因喝太多酒而亂性，與4男大玩多P性愛遊戲，她的事蹟就在這些小男群體中傳開，鬧得學校人盡皆知。

此事後來傳到她男友耳裡，說巧不巧，她男友剛好也是4男哥們，她男友原以為傳聞只是開玩笑，沒想到大家愈聊愈起勁，他這才氣得質問小如；小如為了挽回男友的心，便將過錯全推給那天一起開趴的4男，堅稱當天她喝醉後，先被2男脫光衣服，後來再被另2男硬上性侵。

4男遭移送法辦後，除了未成年的阿明移由少年法庭審理外，其餘3男都被北檢傳喚出庭；其中，謝男及鄧男承認與小如嘿咻，但強調大家是你情我願；陳男則供稱，當天他只有脫掉小如的上衣、撫摸，但沒與她發生性行為；3男還供稱，小如的酒量是5人中最佳，當時她根本沒醉。

檢方調查，5人當天帶著酒去開房間，當時一群人在房內划酒拳，規定輸的人要脫衣服、喝酒，眾人玩開後，小如因輸拳太多次，竟脫到只剩下內、衣褲，這時血氣方剛的4男，一見到青春肉體就「凍袂條」，開始跨越哥們的界線，從撫摸、探索身體後，進而發展成4P性愛遊戲。

檢方查出，小如當天離開飯店時意識清楚，且事發後還多次透過LINE與4男聯繫，對話內容嬉鬧，看不出有責備4男的語氣，認定她的反應與一般性侵害被害人的反應大相逕庭；此外，調閱該校性別平等教育委員會訪談紀錄，及勘查警詢筆錄比對相關說詞後，認定她當天是合意性交，所以將3男不起訴。

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