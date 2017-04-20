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台一國際涉財報不實 前財務主管60萬元交保

2017-04-20  20:03

〔記者謝君臨／台北報導〕上市公司台一國際（1613）因財務不明疑有弊端，上月底遭台北地檢署搜索，董事長許守信、董事許守德訊後，因涉犯《證券交易法》分別被諭令200萬元、100萬元交保並限制出境；北檢今再約談台一前財務主管黃國峰，訊後諭令60萬交保並限制出境。

檢方調查，全國835家上市公司原需於今年3月底申報2016年財務報告，結果僅台一國際公司因預付貨款等問題未能如期申報，疑有弊端。

據了解，除了財報出不來，檢調另獲報，指台一國際在中國的子公司有多筆高額預付貨款及未收帳款，懷疑可能涉及不法。

今年3月31日，北檢指揮司法警察搜索台一國際，漏夜偵訊董事長許守信、財務長高名士、前財務長羅曉婷及董事許守德。

台一國際則於當天發布重大訊息指出，因子公司台一銅業、台一江銅對Pacific Union Metal Corporation、深圳吉而富企業管理策劃有限公司、深圳至佳美科技有限公司等有預付港幣、人民幣各2億餘元，加上2014年有約港幣6515萬元帳款未回收，合計有6項要點需釐清，才無法依規定於期限內公告財報。

台一國際也表示，將全力配合檢方釐清案情，目前營運狀況正常。

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  • 台一國際前財務主管黃國峰（中）訊後60萬元交保，並限制出境。（記者錢利忠攝）

    台一國際前財務主管黃國峰（中）訊後60萬元交保，並限制出境。（記者錢利忠攝）

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