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反年金改革衝突涉案增為28人 警查出13人身分

警政署副署長周文科（右３）召開記者會說明警方偵辦進度。（記者黃敦硯攝）

2017-04-20  19:41

〔記者黃敦硯／台北報導〕針對立法委員、縣市首長昨天在立法院外遭群眾滋擾、攻擊一案，警方今晚表示，經蒐證發現施加暴力違法情事共有16案，鎖定28人涉案，已辨識出其中13人的身分。

警政署副署長周文科今晚召開記者會表示，署長陳國恩要求台北市警局嚴懲速辦，並已由中正一分局立即傳訊，警方同時會繼續追查有沒有其他未曝光的涉案者。

另外，警方對於在網路及社群網站教唆他人違法犯事、意圖煽惑他人犯罪之言論，進行嚴密蒐證，已掌握相關事證6起，均由各轄區警察機關報請各地檢署偵辦中。

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  • 警公布涉及年改衝突事件24名滋擾者照片。（記者劉慶侯翻攝）

    警公布涉及年改衝突事件24名滋擾者照片。（記者劉慶侯翻攝）

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