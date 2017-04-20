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爆笑！歹徒見警車竟躲電線桿後不動 警察看傻眼

2017-04-20  19:47

〔記者湯世名／彰化報導〕太爆笑！以洪姓男子為首的暴力販毒集團橫行中部地區，彰化縣刑大偵三隊偵辦數月鎖定行蹤，前天出動大批便衣刑警開偵防車前往彰化縣溪湖鎮收網，在鄉間小路發現集團王姓成員落單行走，王男驚覺被警方盯上，竟異想天開躲在電線桿旁靜止不動，以為神不知鬼不覺，警方看傻眼，王男狂逃1000公尺後被沈姓偵查佐追上，雙方扭打時沈員還被對方持刀砍傷手肘，但仍奮勇將他制伏，警方並查獲洪男等嫌，一舉瓦解該集團。

彰化縣刑警大隊偵三隊、芳苑警分局接獲情資，綽號「鯊魚」的洪姓男子率領暴力販毒集團橫行中部地區，該集團主要經濟來源以販賣毒品海洛因及安非他命為主，藉由提供毒品吸食的方式，吸收當地毒品人口為集團成員，並操縱、指揮成員從事多起暴力、恐嚇等犯罪行為。

警方偵辦過程中發現，該集團一名謝姓成員只因其不聽從販毒集團的指揮，還被洪男率領眾人持刀砍傷，惡性重大。

案經偵三隊、芳苑分局見時機成熟，前天下午5時許，由彰化地檢署檢察官蔡奇曉指揮，大批便衣員警分乘3輛偵防車前往彰化縣溪湖鎮執行收網，當偵防車轉進一條鄉間小路時，該集團一名王姓成員正好外出，王男驚覺被警方盯上，竟當場站在路邊電線桿旁靜止不動，試圖避開警方視線，車上員警見狀笑稱「這是在幹甚麼！把自己當電線桿嗎？」偵防車經過電線桿後，王男回頭看了看後旋即拔腿就逃。

多名員警下車徒步狂追，雙方追逐1000多公尺後，王男氣力放盡倒在民宅院子，偵三隊沈姓員警追到現場與他發生扭打，王男竟持摺疊刀拒捕，沈員右手肘還被刀劃傷，但仍奮力將他制伏。

其他警力也順利查獲洪姓主嫌及另名共犯，訊後將3名嫌犯移送彰化地檢署偵辦，並擴大追查其他成員下落，持續加強掃蕩查緝。

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  • 偵防車在小路發現落單的暴力集團王姓成員，王男也發覺被警方盯上。（記者湯世名翻攝）

    偵防車在小路發現落單的暴力集團王姓成員，王男也發覺被警方盯上。（記者湯世名翻攝）

  • 偵防車在小路發現落單的暴力集團王姓成員，王男也發覺被警方盯上，快步走到路旁電線桿。（記者湯世名翻攝）

    偵防車在小路發現落單的暴力集團王姓成員，王男也發覺被警方盯上，快步走到路旁電線桿。（記者湯世名翻攝）

  • 偵防車在小路發現落單的暴力集團王姓成員，王男發覺被警方盯上，快步躲到路旁電線桿。（記者湯世名翻攝）

    偵防車在小路發現落單的暴力集團王姓成員，王男發覺被警方盯上，快步躲到路旁電線桿。（記者湯世名翻攝）

  • 王男發覺被警方盯上，快步躲到路旁電線桿靜止不動，以為神不知鬼不覺，待警車經過後拔腿就逃。（記者湯世名翻攝）

    王男發覺被警方盯上，快步躲到路旁電線桿靜止不動，以為神不知鬼不覺，待警車經過後拔腿就逃。（記者湯世名翻攝）

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