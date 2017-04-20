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廟委悶在車內一整天 逮獲毒鴛鴦偷香油錢
2017-04-20 22:58
〔記者王俊忠／台南報導〕1對都有毒品前科的鴛鴦盜，涉嫌多次到南市南區喜樹地區1間廟宇用「釣魚」方式偷香油錢，廟方蔡姓委員昨天在車上守株待兔1天、自嘲宛如烤BBQ般忍受豔陽曝曬，終於皇天不負苦心人，今午在廟前與警方合力逮到欲故技重施的毒蟲鴛鴦盜。
「賊仔！嘜走！」，今午1點多在廟前吃豬腳的蔡姓委員，發現與之前廟裡監視器拍下男賊特徵相同的中年男子騎機車出現，他立刻借騎他人機車追上去，一面通報六分局警方在廟附近的西濱公路逮到黃姓男賊（51歲、有毒品前科）；另批員警也在廟旁抓到男賊的吳姓女共犯（47歲、有毒品前科），送到喜樹派出所偵辦。
蔡姓委員表示，位在喜樹地區西濱公路旁的萬年天雲殿主祀觀音二媽，今年農曆過年期間，突然有賊入侵竊取香油錢，之後發生多件香油錢竊案，廟方調閱監視器影像發現有1對男女竊賊多利用中午入侵廟內以黏有膠帶的繩子塊垂進錢箱黏取紙鈔，監視器至少拍到這對鴛鴦盜涉行竊3次，廟方前後共損失3、4萬元現金。
因為16日、17日都發現這對鴛鴦盜在該廟出沒，對這對男女衣著、隨身物品特徵印象深刻的蔡姓委員，19日以守株待兔方式在廟外車內等候，他忍受1天豔陽烤車的灼熱，雖無收穫，但今午他在廟前吃豬腳時，眼睛不時盯著廟內，果然看到這對鴛鴦盜出現，吳女先進廟內，黃男騎機車在外等候、似在把風。
蔡委員見機不可失、上前追呼「賊仔！嘜走！」，還借騎他人機車從後追逐，與接獲報案的六分局員警分別逮獲黃男與吳女，警方在黃男身上搜出4顆用來釣黏香油錢的「釣魚犯案工具」，進一步訊問調查時，兩嫌都坦承今午欲到該廟行竊。訊後被依竊盜罪嫌移送檢方偵辦。
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