貧賤夫妻百事哀？ 他們為了「煎蛋」鬧上法院

2017-04-20 19:57

［記者黃捷／台北報導］英國籍男子馬修前年11月某日深夜在家中煎蛋當消夜，李姓妻子見狀跑來大喊：「那是我的蛋，不是給你吃的！」雙方因而起口角，馬修一氣之下，將鍋裡的蛋朝李女身上倒，李女手腕當場被熱油灼傷，憤而提告，士林地方法院今依傷害罪，判馬修拘役55日，可易科罰金5萬5000元。

馬修供稱，他們那段時期很窮，常因細故吵架，李女當天看他在煎蛋，跑過來大喊「那是我的蛋，不是給你吃的」、「不要碰我的蛋」，並抓住鍋柄拉扯，油才會灑到她手腕，但因才剛開瓦斯，蛋還沒熟，油也不是熱的，反指是李女自己故意或其他意外燙傷。

但法官調查，深夜11時許事發後，隔天凌晨李女就去派出所報案，並至醫院驗傷，確認左手腕有11x6公分的二度燙傷，時間極為密切，全程有員警陪同，不太可能有機會製造燙傷假象，不採信馬修供詞。

法官認為，馬修與李女是配偶關係，難免會有摩擦，但未以理性態度溝通，本來就不應該，事後還否認犯行，企圖歸責李女，沒有悔意，至今也未獲李女諒解，因此判拘55天。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆