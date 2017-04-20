| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
獨家》陳為廷退役了！明赴時力立院黨團報到 威力彩、今彩539開獎囉！ PR 中古車平台結盟策略 獨樹一格 最宜居 基隆購屋全國最輕鬆
 首頁 > 社會

貧賤夫妻百事哀？ 他們為了「煎蛋」鬧上法院

2017-04-20  19:57

［記者黃捷／台北報導］英國籍男子馬修前年11月某日深夜在家中煎蛋當消夜，李姓妻子見狀跑來大喊：「那是我的蛋，不是給你吃的！」雙方因而起口角，馬修一氣之下，將鍋裡的蛋朝李女身上倒，李女手腕當場被熱油灼傷，憤而提告，士林地方法院今依傷害罪，判馬修拘役55日，可易科罰金5萬5000元。

馬修供稱，他們那段時期很窮，常因細故吵架，李女當天看他在煎蛋，跑過來大喊「那是我的蛋，不是給你吃的」、「不要碰我的蛋」，並抓住鍋柄拉扯，油才會灑到她手腕，但因才剛開瓦斯，蛋還沒熟，油也不是熱的，反指是李女自己故意或其他意外燙傷。

但法官調查，深夜11時許事發後，隔天凌晨李女就去派出所報案，並至醫院驗傷，確認左手腕有11x6公分的二度燙傷，時間極為密切，全程有員警陪同，不太可能有機會製造燙傷假象，不採信馬修供詞。

法官認為，馬修與李女是配偶關係，難免會有摩擦，但未以理性態度溝通，本來就不應該，事後還否認犯行，企圖歸責李女，沒有悔意，至今也未獲李女諒解，因此判拘55天。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

廣告
  • 一對夫妻為了煎蛋起口角，夫一氣之下，將鍋裡的蛋朝妻身上倒，致妻手腕當場被熱油灼傷，憤而提告。圖為煎蛋示意圖。（情境照）

    一對夫妻為了煎蛋起口角，夫一氣之下，將鍋裡的蛋朝妻身上倒，致妻手腕當場被熱油灼傷，憤而提告。圖為煎蛋示意圖。（情境照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 同居暴力 煎蛋 燙傷
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧韭菜炒豬肉
開胃菜✧橄欖油泡蝦
喝甜湯✧蓮子銀耳湯
Ｑ彈蝦仁怎麼炒？
轉寄

標題：貧賤夫妻百事哀？ 他們為了「煎蛋」鬧上法院


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月20日‧星期四‧丁酉年三月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.