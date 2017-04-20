侵入永豐餘總裁帳號偷看信 前資訊經理判賠89萬

2017-04-20 18:41

〔記者王定傳／新北報導〕永豐餘集團子公司前徐姓資訊處長，利用曾設計、維護集團的「Armada郵件系統」機會，侵入集團總裁何壽川帳號，偷看何的信件，事後被察覺，永豐餘提求償，新北地院判徐賠償89萬餘元，可上訴。

永豐餘提訴指出，101年間，永豐餘資訊人員發現總裁何壽川的電子郵件信箱遭入侵，經比對追查，發現徐男自100年就利用郵件系統漏洞多次侵入；徐男否認入侵，並辯稱他交出筆電後，遭人加工陷害。

法院調查後認定就是徐男入侵，考量永豐餘仍使用該郵件系統3年，可見並無價值減損，但因永豐餘事後須修補系統漏洞，定期更改密碼、增高密碼複雜度，加上蒐證花費，判賠合計89萬餘元，可上訴。