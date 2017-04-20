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疑酒後口角 斗六PUB遭開槍恐嚇毀損 2人收押

2017-04-20  18:26

〔記者廖淑玲／雲林報導〕疑酒後口角、鄭姓男子為弟報復，涉嫌夥同友人到斗六市一家PUB持槍朝店門口玻璃門開槍射擊，並持鋁棒毀損店內財物，全案雖無人受傷，檢警逮獲鄭姓、郭姓主嫌，經法院以有逃亡與串證滅證之虞今天裁定羈押獲准，另一名巫姓共犯1萬元交保。

雲林縣斗六市某PUB在16日凌晨2點，遭數名男子分持手槍、鋁棒進入，朝店門口玻璃門開槍射擊，並以鋁棒毀損店內財物，經雲林地檢署檢察官陳昭蓉指揮雲林縣警察局刑事警察大隊、斗六分局深入追查，昨天將涉案的鄭姓﹙28歲﹚、郭姓﹙38歲﹚、巫姓﹙23歲﹚男子逮捕，並查扣90改造手槍及玩具手槍各1支及棍棒等作案工具，複訊後聲請羈押，其中鄭姓、郭姓主嫌經法院今天凌晨裁定羈押獲准。

檢方調查，鄭姓男子之弟與吳姓被害人因酒後口角大起衝突被毆，鄭男為替弟弟出氣，夥同友人持手槍、鋁棒到吳姓被害人經常出入的斗六一家PUB尋仇，當天凌晨發現吳男在PUB，就進入該店開槍射擊並以鋁棒毀損店內財物恐嚇吳姓被害人，全案經檢警鍥而不捨追查破獲。訊後鄭姓、郭姓、巫姓男子分別被依違反槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇、毀損罪移送並擴大追查槍枝來源。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 斗六一家PUB遭池魚之殃，被人持槍射擊毀損。（記者廖淑玲翻攝）

    斗六一家PUB遭池魚之殃，被人持槍射擊毀損。（記者廖淑玲翻攝）

  • 疑酒後口角，斗六PUB遭持槍恐嚇毀損。（記者廖淑玲翻攝）

    疑酒後口角，斗六PUB遭持槍恐嚇毀損。（記者廖淑玲翻攝）

  • 斗六警方查獲作案槍枝。（記者廖淑玲翻攝）

    斗六警方查獲作案槍枝。（記者廖淑玲翻攝）

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