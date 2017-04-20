疑債務糾紛虐殺棄屍 警帶犯嫌復興山區開挖

2017-04-20 18:50

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市46歲吳姓男子去年10月失蹤，家人向警方報案協尋，警方上月輾轉聽聞「毒蟲界」流傳，吳男失蹤、人間蒸發，桃園市刑警大隊從吳男債務關係追查，鎖定有吸毒前科的47歲丁姓男子，昨天逮到他後將他帶往復興下巴陵一處產業道路挖屍，吳男屍體上半身已經腐爛，另循線逮到45歲竺姓女子到案。

丁男供稱，人是竺女殺害的，他只是協助棄屍，竺女則否認犯案，辯稱完全不知情，警方訊後依殺人棄屍將兩人移送桃園地檢署；警方調查，吳男疑似因車禍案件需賠償對方高額賠償金，竺女得知後假裝願意幫忙處理卻從中敲竹槓，利滾利下吳男約需支付500多萬元賠償金，吳男家屬指出，吳男在桃園區有1棟房子，早已過戶給竺女，不排除竺女得知吳男姐姐名下還有房產，想要「軟土深掘」與吳男爆發口角，吳男因此遭到竺女虐殺。

警方調查，竺女與吳男已經搬離過去的住址，第一現場不排除已被破壞，竺女至今矢口否認犯行，將重返現場蒐證、比對。

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