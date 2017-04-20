| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 中古車平台結盟策略 獨樹一格 最宜居 基隆購屋全國最輕鬆
 首頁 > 社會

董座胞兄被控洩漏秘方 萄葡王聲明：痛心且遺憾

2017-04-20  18:07

〔記者李容萍／桃園報導〕股票上市公司葡萄王生技公司董事長的胞兄曾盛陽，去年初涉嫌透過內鬼竊取乳酸菌秘方，公布在網路和部落格，洩漏商業秘密，經桃園地檢署依洩漏營業秘密罪諭知50萬元交保。對此，葡萄王生技公司下午聲明表示，為保障全體股東權利，將全力配合檢調，追查涉案相關案情。

葡萄王生技聲明如下：
對於公司經營階層的家族成員，及在職、離職員工涉嫌洩漏營業秘密等情事，本公司深表痛心及遺憾。

為保障全體股東之權利，本公司全力配合檢調單位調查，並持續提供所需相關資料，期盼得以深入追查涉案人員及事實全貌，盡速釐清案情。

感謝各界朋友對於葡萄王生技的關心，也感謝辛苦與堅守崗位員工們，以及消費者一路的支持與愛護。本公司會堅持以消費者權益為第一優先之經營理念，持續提升自我管理，致力於產品研發，提供最好的產品及服務，奉獻專業並回饋社會大眾。

廣告
  • 萄葡王生技爆發配方機密外洩事件，圖為公司外觀。（記者李容萍攝）

    萄葡王生技爆發配方機密外洩事件，圖為公司外觀。（記者李容萍攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 秘方 葡萄王
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
-
便當菜✧韭菜炒豬肉
開胃菜✧橄欖油泡蝦
喝甜湯✧蓮子銀耳湯
Ｑ彈蝦仁怎麼炒？
轉寄

標題：董座胞兄被控洩漏秘方 萄葡王聲明：痛心且遺憾


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月20日‧星期四‧丁酉年三月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.