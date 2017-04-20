董座胞兄被控洩漏秘方 萄葡王聲明：痛心且遺憾

2017-04-20 18:07

〔記者李容萍／桃園報導〕股票上市公司葡萄王生技公司董事長的胞兄曾盛陽，去年初涉嫌透過內鬼竊取乳酸菌秘方，公布在網路和部落格，洩漏商業秘密，經桃園地檢署依洩漏營業秘密罪諭知50萬元交保。對此，葡萄王生技公司下午聲明表示，為保障全體股東權利，將全力配合檢調，追查涉案相關案情。

葡萄王生技聲明如下：

對於公司經營階層的家族成員，及在職、離職員工涉嫌洩漏營業秘密等情事，本公司深表痛心及遺憾。

為保障全體股東之權利，本公司全力配合檢調單位調查，並持續提供所需相關資料，期盼得以深入追查涉案人員及事實全貌，盡速釐清案情。

感謝各界朋友對於葡萄王生技的關心，也感謝辛苦與堅守崗位員工們，以及消費者一路的支持與愛護。本公司會堅持以消費者權益為第一優先之經營理念，持續提升自我管理，致力於產品研發，提供最好的產品及服務，奉獻專業並回饋社會大眾。