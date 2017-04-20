北捷駕駛員突死亡 北捷：上班並無任何異狀

北捷表示，醫生尚未開立死亡證明書，目前尚未判定是否為職災。（記者沈佩瑤攝）

2017-04-20 18:27

〔記者陳紜甄／台北報導〕台北捷運一名40餘歲的捷運駕駛今下午4點左右，將車輛停靠到南勢角站後，突然昏厥，乘客及站長發現後即刻報警，並緊急送往醫院救治，但仍宣告不治，詳細死因待調查，列車行駛沒有受到影響。

捷運公司表示，該名駕駛員進入北捷服務已有20年，工作表現不錯，且無重大疾病記錄，至於是否有無病史，礙於個人隱私，北捷不方便透露。該名駕駛員剛休假回來，今天為第二天上班，上班時並無任何異狀。至於是否為職災？北捷表示，醫生尚無開立死亡證明書，目前尚未判定是否為職災。不過，就算非職災導致，北捷也會按同仁傷亡處理程序，提供撫卹金。

外界擔心日後駕駛員萬一在列車行駛中發生昏迷，全車乘客安全堪虞？北捷表示，列車行經過程與停站，屬自動化，萬一駕駛員在行經過程中昏迷，並不會危及乘客安全；但停站後，駕駛員需手動控制車門開關，如果駕駛員陷入昏迷，車門沒有大打開，保全、行控中心皆會立即收到通知，並緊急排除狀況，調派其他駕駛員，因此也不會影響乘客安全。