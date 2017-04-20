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三重養生館遭砸 惡煞竟是欠租房客

2017-04-20  18:03

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重區正義南路上某養生館今晨遭到7名惡煞闖入砸店，店內洗腳盆、桌椅被惡煞持滅火器砸毀，過程中火災警報器大響，店內員工也被碎片劃傷，送醫後暫無大礙；警消趕抵時砸店惡煞已鳥獸散，警方調閱監視器，確定動手砸店的共有5人，已帶回3人偵訊，並持續追捕在逃嫌犯。

警方調查，45歲的駱姓養生館老闆，與同棟大樓8樓的37歲瞿姓、41歲鄭姓、43歲的房客有分租糾紛，疑遭欠2個月的租金，房客不滿駱姓房東不願降低房租，又不停催繳，今晨酒後在養生館前看到駱姓房東，憤而持滅火器砸店。

警方表示，目前已將3位主嫌緝捕歸案，另兩名涉案人士仍在調閱監視器追捕到案，訊後將依毀損、聚眾滋事等罪嫌送辦。

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  • 新北市三重某養生館今日凌晨遭惡煞砸店。（記者王宣晴翻攝）

    新北市三重某養生館今日凌晨遭惡煞砸店。（記者王宣晴翻攝）

  • 這家位於新北市三重養生館，遭惡煞闖入後，以店內的滅火器將內部陳設砸得稀巴爛。（記者王宣晴翻攝）

    這家位於新北市三重養生館，遭惡煞闖入後，以店內的滅火器將內部陳設砸得稀巴爛。（記者王宣晴翻攝）

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