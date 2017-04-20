年金改革暴力衝突嫌犯26人 警辨識出7人

立委王定宇被監督年金改革行動聯盟成員彭克英推擠。（記者王冠仁翻攝）

2017-04-20 17:57

〔記者劉慶侯／台北報導〕反年改團體昨天在立院周邊抗議爆發衝突事件，台北市警方鎖定涉攻擊立委、地方首長等26名涉嫌人，警方已查出7名滋事者身分，將陸續傳喚到案說明。

警方表示，目前，遭受抗議人士攻擊的民意代表中，僅立委王定宇今日上午正式提出告訴，另三立電視台新聞傳播車玻璃被砸損，也將會提出告訴。

反年改團體昨天在立院周邊封路，不讓民意代表進入立法院，進而以推擠、潑水等方式攻擊，台北市警專案小組根據蒐證畫面，共計查出15起違法案件、26名滋事分子。

警方目前根據蒐證畫面辨識出的6人，各涉案情節為：捷運工會理事王裕文，涉嫌對林俊憲「肘擊」。

監督年金改革行動聯盟成員彭克英（56歲），涉嫌衝撞徐永明、王定宇與鄭文燦、周弘憲。

退役軍人謝健虎涉嫌拉扯嗆聲李俊俋。

56歲抗議民眾葉為國、52歲黃耀南涉嫌攻擊王定宇。

56歲退役軍人蔣志豪拿鐵鎚砸毀三立電視台的SNG車擋風玻璃，當場制伏逮捕，依毀損現行犯逮捕。

抗議民眾邱建中涉嫌圍堵推擠市長鄭文燦、推扯衝撞徐永明、推扯衝撞王定宇。