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廁所兌換賭客現金遭活逮 基隆賭博電玩負責人認栽

2017-04-20  20:16

〔記者林嘉東／基隆報導〕檢警查緝基隆市愛四路大晶彩電子遊戲場，活逮店家在店內廁所旁兌換現金給賭客，讓曾姓負責人無從抵賴，坦承犯行。

基隆地院審結依賭博罪判他5月徒刑，緩刑3年；緩刑期間要服60小時義務勞務。

判決指出，曾姓負責人從去年105年2月農曆春節起至同年11月22日止，在基隆市愛四路大晶彩電子遊戲場店內，擺設彈珠檯等48台賭博電子遊戲機，供賭客賭博，再以每月2至3萬元僱用林、蘇等5名開分員，輪班負責開分洗分及兌換現金給賭客。

基隆地檢署檢察官楊淑芬指揮基隆市警局督察科靖紀小組與基隆市警一分局追查，逮獲大晶彩如何兌換現金給賭客。

檢警查獲，賭客以1比10比率購買分數後，由開分員替賭客在欲賭的機台開分，賭客可將累積的分數存在積分卡上。

賭客不想玩了可以1比1的比例兌換現金，只要將積分卡交給開分員，開分員就會將可換取的現金折疊藏在手掌心，在廁所旁迅速交付給賭客。

由於檢警掌握店家兌換現金給賭客的地點與手法，讓曾姓負責人百口莫辯。

基隆地院依賭博罪判曾5月徒刑，緩刑3年。緩刑期間要服60小時義務勞務。

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  • 基隆大晶彩電子遊戲場被檢警逮獲在店內廁所旁兌換賭客現金。基隆地院依賭博罪判曾姓負責人5月徒刑。（記者林嘉東攝）

    基隆大晶彩電子遊戲場被檢警逮獲在店內廁所旁兌換賭客現金。基隆地院依賭博罪判曾姓負責人5月徒刑。（記者林嘉東攝）

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