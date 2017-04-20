男子上床後就分手 女子強索遮羞費瞎扯「浸豬籠」

2017-04-20 19:06

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市男子阿強與已離婚的周姓女子交往，發生關係後提出分手，不甘心的周女夥同胞兄與朋友共4人，以阿強性侵害周女為由，逼阿強下跪毆打，恐嚇「閹掉」與「做有機肥料」，強索100萬元遮羞費，還瞎扯「這個在古代，是要浸豬籠」，台中高分院依恐嚇取財罪，判處周女4人9月不等徒刑，宣告沒收100萬元，可再上訴。

判決書指出，阿強（化名）在2013年8月與已離婚的周女交往，不到1個月就發生關係，雙方你情我願，同年9月阿強想甩掉周女，周女遂於同年月16日晚間將阿強誘騙出來，由周女的胞兄、胞兄的2名友人，共4人將阿強押到台中市洲際棒球場。

周女的胞兄與朋友逼阿強下跪，一頓拳打腳踢後，恐嚇「載到山區做有機肥料」，還威脅要把阿強閹割「去勢」、「斷手斷腳」，更離譜的是，還瞎扯「這個在古代，是要浸豬籠的」，阿強擔心自己有生命危險，真的被抓去「浸豬籠」，只好承諾給100萬元息事寧人，並於17日中午把現金交給周女的胞兄，再轉交給周女。

阿強自認倒霉，認為交款後此事就落幕了，不料，事隔數天，周女卻打電話說，她沒有拿到錢，阿強深為驚恐，擔心周女一再勒索，恐危害自己與家人，趕緊向警方報案。

4人供詞不一，卻都否認犯行，周女說，當時她回憶起阿強性侵害她，事後又無端提出分手，她一時情緒激動而掌摑1下，周女的胞兄辯稱，是阿強主動給100萬元，他沒有恐嚇與打人，另2人辯稱只負責開車，沒有動手打人。

台中地院一審依恐嚇取財罪，判處周女徒刑9月，周女胞兄10月徒刑、朋友2人各10月與7月徒刑，4人都不服上訴，仍辯稱沒有恐嚇，但承認曾說出「浸豬籠」等語，台中高分院二審仍不採信辯詞，駁回4人上訴，不過，因沒收新制實施，對周女宣告沒收100萬元的不法所得，全案可再上訴。

依據維基百科，浸豬籠又稱沉塘，是中國古代社會的私刑，於明清時代流行，主要是處罰犯通姦的男女，行刑者會把犯人放進用竹子編成的豬籠，投入江河淹浸，浸豬籠亦有「豬狗不如」，來世投胎亦不得為人之意。